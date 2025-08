Inundațiile din Suceava: Peste 20% din locuințele din județ au asigurarea obligatorie PAD, 12% – asigurare facultativă – s-au deschis deja 250 de dosare de daună

Proprietarii locuințelor asigurate din Județul Suceava care au fost afectate de inundațiile din ultimele zile au deschis deja peste 250 de dosare de daună, conform datelor transmise vineri de Uniunea Națională a Societăţilor de asigurare şi Reasigurare din România (UNSAR).

UNSAR: Peste 20% din locuințele din județul Suceava sunt protejate de asigurarea obligatorie PAD, 12% au și asigurare facultativă

Proprietarii locuințelor asigurate din Județul Suceava care au fost afectate de inundațiile din ultimele zile au deschis deja peste 250 de dosare de daună, dintre care 15 în Broșteni și 7 în Frasin, a transmis Uniunea Națională a Societăţilor de asigurare şi Reasigurare din România (UNSAR).

Acestea au fost avizate atât în baza polițelor obligatorii PAD, cât și facultative, ca urmare a pagubelor suferite de locuințe și de bunuri, după caz.

Peste 20% din totalul locuințelor din Județul Suceava sunt protejate de o asigurare obligatorie PAD, în timp ce aproximativ 12% au și o asigurare facultativă.

Reamintim faptul că, în aceste zile, companiile de asigurări Membre ale UNSAR sunt mobilizate să își sprijine clienții și să faciliteze cât mai rapid procesul de constatare și despăgubire a daunelor. Astfel, reprezentanții mai multor asigurători se află de câteva zile pe teren, în zonele inundate, pentru a veni cât mai rapid în sprijinul celor afectați. Totodată, asigurătorii fac pași rapizi pentru a intra în contact cu proprietarii locuințelor care sunt protejate de o asigurare și pentru a-i îndruma în procesul de avizare a daunelor.

42 de dosare de daună deschise pe polițe PAD, în urma inundațiilor din Broșteni

Pool-ul de asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PAID) a anunțat deschiderea a 42 de dosare de daună în urma inundațiilor din Broșteni.

”Colaborăm permanent cu autoritățile locale, care au la dispoziție baza de date cu proprietarii de locuințe asigurate, pentru a facilita identificarea rapidă a potențialilor beneficiari ai despăgubirilor”, a transmis PAID.

”Echipele de constatare ale asigurătorilor sunt deja în teren, pentru a evalua rapid pagubele și a accelera procesul de despăgubire”, au mai transmis asiguratorii.

Precizările vin după ce mai mulți locuitori din Broșteni, localitatea afectată puternic de inundații, au declarat presei că au întâmpinat dificultăți în comunicarea cu societățile de asigurare la care au încheiat polițe PAD.

PAID face un nou apel către toți proprietarii de locuințe din județele Suceava și Neamț, afectați de inundațiile din ultimele zile, să anunțe cât mai curând daunele suferite.

Polița PAD acoperă riscurile de inundații, cutremur și alunecări de teren, iar despăgubirea maximă poate ajunge la 100.000 lei pentru locuințele din materiale rezistente, respectiv 50.000 lei pentru cele din paiantă sau chirpici.

Polițele și despăgubirile pentru fenomene extreme, în creștere

Frecvența fenomenelor meteo extreme a crescut semnificativ, în ultimii ani, din cauza schimbărilor climatice și a activității antropice, precum defrișările de păduri.

În paralel, a crescută numărul asigurărilor împotriva unor astfel de fenomene, dar și valoarea despăgubirilor acordate penrtu acestea.

UNSAR prezenta anul trecut situația despăgubirilor pentru pagube produse de furtuni, comform căreia în ultimii 10 ani (2014-2023), companiile de asigurări membre au achitat despăgubiri de 102 milioane lei în baza asigurărilor facultative de locuințe – pentru acoperirea prejudiciilor cauzate de furtuni.

25% din această valoare a fost achitată chiar anul trecut, an în care, pentru prima oară, riscul de furtună a urcat pe locul 3 în topul riscurilor care au generat cele mai mari pagube locuințelor, după riscurile de incendiu și explozie.

UNIQA Asigurari a anunțat joi că anul trecut a plătit despăgubiri de 8 ori mai mari pentru daunele cauzate IMM-urilor de către grindină și cu 74% mai multe pentru furtuni.

”In 2024, despagubirile platite de UNIQA pentru IMM-uri au inregistrat o crestere de aproape 30% fata de anul precedent, in baza politelor de asigurare destinate mediului de afaceri. Aceasta dinamica reflecta adancirea expunerii companiilor mici si mijlocii la riscuri tot mai frecvente si severe, in principal cauzate de fenomene meteorologice extreme si riscuri operationale din ce in ce mai pregnante”, a transmis compania.

