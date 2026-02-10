Peste 1.300 de primării, în grevă de avertisment, timp de 2 ore. Au protestat față de reducerile de salarii și de personal anunțate

Angajații din peste 1.300 de comune din România au protestat marți, 10 februarie, față de măsurile de austeritate și față de reforma administrației centrale și locale, în contextul apropierii datei când acest proiect de lege va fi adoptat.

Ei reclamă salariile mici și reducerile ce urmează, precum și concedierile potențiale ce ar putea avea loc anul acesta și cu siguranță vor fi operate în 2027, dacă proiectul de lege al reformei administrative va fi aprobat în forma actuală.

Greva s-a desfășurat în timp ce la Palatul Parlamentului, zeci de primari au participat la dezbaterea cu tema ”Reforma administrativă, politica de reducere a cheltuielilor publice şi impactul acestora asupra comunelor din România”, organizată de Asociaţia Comunelor din România, la care au făcut declarații și au răspuns aleșilor locali premierul Ilie Bolojan și liderul PSD, Sorin Grindeanu.

Județul Harghita – 24 primării în grevă

Preşedintele filialei judeţene Harghita a sindicatului Solidaritatea Comunelor şi Oraşelor din România (SCOR) şi secretar general al comunei Sărmaş, Mihaela Marcu, a declarat că marţi şi-au anunţat intrarea în greva de avertisment 24 de comune.

„Nu vrem altceva decât să se respecte Constituţia şi legile ţării. Să avem aceleaşi drepturi fiecare. (…) Nu vrem altceva decât să existe în continuare satul şi să fim aproape de cetăţeni. Cea mai mare durere a noastră este că lovitura cea mai cruntă o primesc tot oamenii de rând. Şi noi suntem puşi la mijloc. Şi uitaţi că noi suntem cei loviţi”, a spus Mihaela Marcu, citată de Agerpres.

În comunele aflate în grevă, activitatea cu publicul de la primării a fost suspendată temporar. La Primăria Tulgheş, secretarul general Cătălin Zaharia a declarat: „Salarizarea este jenantă. (…) Nu ştiu cât ştiţi din realităţile din primărie, dar salariile noastre încă nu au crescut. Nici măcar nu au fost indexate cu vreun indice de inflaţie sau actualizate, de câţiva ani buni”, a declarat, Cătălin Zaharia.

Județul Vrancea – 46 de primării, 600 de angajați

„În Vrancea protestează astăzi în jur de 600 de angajaţi din 46 de primării de comună. Protestăm pentru că, în viitorul pachet pe care domnul premier vrea să îşi asume răspunderea, există o prevedere potrivit căreia funcţionarul trebuie să lucreze patru ore. Suntem de acord cu acest demers doar pentru viitoarele angajări, nu şi pentru colegii care sunt deja funcţionari publici. Nu putem să le spunem colegilor că, atunci când se adoptă acest pachet, vor mai putea lucra în primărie doar patru ore şi că ar trebui să-şi găsească, poate, în altă primărie, ore pentru a-şi întregi norma. Sunt colegi care au rate, copii la şcoală sau la facultate”, a declarat liderul sindicatului SCOR filiala Vrancea, Liliana Ciocârlan.

Un alt motiv de nemulţumire îl reprezintă, potrivit liderului de sindicat, diferenţele de tratament între unităţile administrativ-teritoriale, atât în privinţa numărului de posturi aprobate, cât şi a nivelului de salarizare. „Pentru primăriile unde nu sunt fonduri se va face o grilă de la minister, dar doar pentru acele primării. Nu înţelegem de ce există această diferenţiere între comune, oraşe şi chiar municipii. Se fac diferenţe nu doar în privinţa numărului de personal pe care au voie să îl angajeze, ci şi în ceea ce priveşte nivelul de salarizare”, deși atribuțiile funcționarilor sunt aceleași, a mai declarat Ciocârlan.

Sindicaliştii din Prahova prevăd un „colaps administrativ”

Angajaţii a peste 20 de primării din judeţul Prahova, membri ai Sindicatului Naţional Solidaritatea Comunelor şi Oraşelor din România (SCOR), se află, marţi, în grevă de avertisment şi arată că există riscul de colaps administrativ, transmite Agerpres.

„Urmărim foarte tare să avem o discuţie cu dumnealor (cu guvernanţii – n.r.). Noi de ceva vreme tot încercăm să ajungem la masa negocierilor noi, mă refer ca şi voce, în ideea în care nu neapărat să ne negociem această reformă administrată, ci să explicăm care este impactul către noi pentru că este un impact disproporţionat în ideea în care comunele, administraţia locală va fi grav afectată în urma acestei reforme, o afectare care nu se va resimţi atât de mult la municipii, de exemplu. (…. ) Şi atunci este un blocaj care se creează la nivelul administraţiei locale, la nivelul comunelor, care din punctul nostru de vedere nu este analizat în profunzime. Şi atunci, cea mai mare revendicare a noastră în primă instanţă este să fim măcar ascultaţi şi să se înţeleagă care este impactul acestor măsuri real, faptic. Deci, după ce se adoptă această reformă, practic putem intra într-un colaps administrativ. Se creează un haos, efectiv, în administraţie”, a afirmat sursa citată.

De asemenea, liderul de sindicat vorbeşte despre multe UAT-uri care se confruntă cu lipsă de personal, lipsă de oameni bine pregătiţi, dar şi despre salarii mici.

570 de angajaţi din primăriile de comune din Sălaj protestează

Aproximativ 570 de salariaţi din 43 de primării de comune din Sălaj, membri ai Sindicatului Naţional Solidaritatea Comunelor şi Oraşelor din România (SCOR), sunt în grevă de avertisment, marţi. Primăriile sunt închise pentru lucrul cu publicul, însă angajaţii sunt prezenţi la locul de muncă.

„Principalele noastre nemulţumiri sunt legate de reducerea cu 30% a numărului de posturi, pe lângă cele 10% deja desfiinţate în 2025, ceea ce ar duce la un deficit major de personal, revenirea finanţării asistenţilor personali în sarcina bugetelor locale, introducerea unei grile speciale de salarizare pentru primăriile considerate ‘sărace’; riscul transformării unor posturi în jumătăţi de normă şi diminuarea veniturilor reale ale comunităţilor locale, în ciuda majorării taxelor şi impozitelor”, a declarat marţi, pentru Agerpres, preşedintele Filialei Judeţene Sălaj a SCOR, Angela Oroian.

Funcționarii din Buzău susţin că au salarii la nivelul unui muncitor necalificat

Peste 600 de funcţionari publici şi contractuali afiliaţi Sindicatului Naţional SCOR au declanşat marţi greva de avertisment în primăriile de comune din judeţul Buzău.

„Efervescenţa este foarte mare în sensul în care colegii mei sunt nemulţumiţi, legat de reducerile de posturi care vin deja după o reducere efectuată în cursul anului trecut de 10%. Mai mult de atât, problema înjumătăţirii normei de muncă care se va face conform proiectului, unilateral de către angajator, naşte o mare nemulţumire. Mai este ‘grila pentru săraci’, cum am denumit-o noi, pentru primăriile care nu-şi permit să-şi achite din impozite şi taxe exclusiv salariile, să se instituie o grilă naţională cu valori mai mici decât cele aflate în plată”, a declarat marţi, pentru Agerpres, liderul SCOR Buzău, Adrian Marin.

Sindicaliştii atrag atenţia că o bună parte dintre angajaţi sunt plătiţi cu salarii la nivelul unui muncitor necalificat, în condiţiile în care inflaţia, TVA, creşterea preţurilor la alimente, a taxelor şi a facturilor au cunoscut o creştere semnificativă în ultima perioadă.

„Ţinând cont că salariile aflate în plată sunt deja plafonate prin celebrele ordonanţe trenuleţ, vă daţi seama că am ajuns să avem marea majoritate din lucrătorii din primăriile de comună salarii la nivelul unui muncitor necalificat. Peste 60% dintre comunele din judeţul Buzău au salarii sub 4.000 de lei pentru că noi suntem plafonaţi la nivelul indemnizaţiei viceprimarului, în jur de 3.000 – 4.000 de lei”, a mai precizat Adrian Marin.

****