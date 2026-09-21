Peste 12.000 de cazuri noi de Alzheimer raportate de medicii de familie, în 2025 – boala, subdiagnosticată

Un număr de 12.173 de cazuri noi de boală Alzheimer au fost raportate anul trecut de medicii de familie, număr dublu față de noile diagnosticări din 2014, conform Institutului Național de Sănătate Publică (INSP).

Incidența reală este mult mai mare, însă, întrucât numeroase cazuri (între 70 și 80%) rămân nediagnosticate sau sunt identificate în stare foarte avansată.

Anul trecut, în România existau 288.831 persoane diagnosticate cu Alzheimer, ceea ce echivalează cu 1,53% din populație.

Conform estimării publicate de Institute for Health Metrics and Evaluation, în România incidența demenței va avea o creștere accelerată, până la 577.177 cazuri în anul 2050.

Boala Alzheimer este mai des întâlnită în rândul femeilor, în comparație cu bărbații și în mediul urban, în comparație cu mediul rural.

Diferențele în funcție de mediul de rezidență pot fi explicate parțial printr-o adresabilitate mai bună la servicii de sănătate, în mediul urban.

Demența este în prezent a cincea cauză principală de deces prin boli netransmisibile la nivel mondial, iar estimările indică faptul că, până în anul 2040, aceasta va deveni a treia cauză principală de deces la nivel global.

Boala Alzheimer este o afecțiune neurodegenerativă progresivă, caracterizată prin afectarea memoriei, gândirii, comportamentului și autonomiei personale, reprezentând cea mai frecventă formă de demență, responsabilă pentru aproximativ 60 – 70% din totalul cazurilor.

Apariția bolii Alzheimer nu este specifică îmbătrânirii normale, însă vârsta înaintată este cel mai cunoscut factor de risc pentru dezvoltarea bolii, majoritatea persoanelor cu boala Alzheimer având peste 65 de ani.

Alți factorii de risc pentru maladia Alzheimer sunt:

factorii genetici (riscul este mai mare pentru persoanele care au unul dintre părinți sau frați cu această boală)

sindromul Down

traumatismele craniene

insomnia

sedentarismul

obezitatea

fumatul

hipertensiunea arterială

diabetul zaharat de tip 2

nivelurile ridicate de colesterol.

Situația la nivel global

Peste 57 de milioane de persoane suferă de demență, dintre care peste 60% locuiesc în țări cu venituri mici și medii, însă multe dintre aceste persoane nu beneficiază de un diagnostic oficial.

De asemenea, aproximativ 85% dintre persoanele diagnosticate cu demență nu au acces la servicii de sprijin după diagnostic.

În fiecare an, sunt diagnosticate cu demență aproximativ 10 milioane de cazuri noi.

Se estimează că numărul persoanelor care trăiesc cu demență va crește semnificativ, ajungând la 78 de milioane până în anul 2030 și la 139 de milioane până în anul 2050.

Impactul economic global al demenței este estimat la 1,3 trilioane de dolari americani anual, valoare care se preconizează că se va dubla până în 2030.

Situația din Europa

Aproximativ 9,1 milioane de persoane trăiesc cu demență în statele membre ale Uniunii Europene;

Peste 12 milioane de persoane sunt afectate la nivelul întregii Europe;

Până în anul 2050, numărul persoanelor cu demență este estimat să crească cu peste 60%, ceea ce impune dezvoltarea serviciilor de prevenție, diagnostic, tratament și îngrijire pe termen lung.

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