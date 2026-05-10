Peste 100 de IMM-uri și instituții publice sprijinite pentru transformarea digitală, prin proiectul european Transilvania EDIH

Centrul european de inovare digitalăThe European Digital Innovation Hub in Transilvania (TEDIHT) și-a prezentat rezultatele joi, 7 mai 2026, într-un cadru imersiv, la MINA Museum Cluj-Napoca, alături de peste 120 de participanți – parteneri, beneficiari, autorități publice și reprezentanți ai ecosistemului de inovare, transmite clusterul Transilvania IT printr-un comunicat de presă.

Evenimentul Digital Horizons a celebrat cei peste trei ani de implementare a proiectului TEDIHT 1.0 și nu a fost doar o retrospectivă a unor indicatori de proiect, ci o demonstrație că digitalizarea devine reală atunci când tehnologia este conectată la oameni, nevoi concrete și colaborare.

Experții implicați în TEDIHT 1.0 au lucrat cu 103 beneficiari – 70 de IMM-uri și 33 de instituții publice – pentru care au livrate 602 servicii personalizate de digitalizare. În spatele acestor cifre se află mii de ore de consultanță, testare, mentorat și dezvoltare de competențe, toate coordonate de consorțiul format din Transilvania IT Cluster, Universitatea Babeș-Bolyai, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, INCDTIM și Hygia S.A.

Rezultatul: o creștere medie de 12% a nivelului de digitalizare în organizațiile care au beneficiat de intervențiile hubului.

„Acesta este unul dintre cele mai importante lucruri pe care le-am reușit: să demonstrăm că TEDIHT nu a rămas un proiect pe hârtie sau o inițiativă care există doar în rapoarte. Am reușit să generăm începutul unei mișcări reale în jurul adopției digitale.”, a declarat Bianca Muntean, coordonator TEDIHT și cluster manager Transilvania IT.

O comunitate construită în jurul transformării digitale

Discursurile de deschidere au pus accentul pe ideea că transformarea digitală nu înseamnă doar tehnologie, ci și capacitatea de a crea parteneriate solide între universități, companii, instituții publice și experți.

Reprezentanții partenerilor au subliniat complementaritatea ecosistemului construit în jurul TEDIHT. Prof dr. Adrian Petrușel, prorector UBB, a descris proiectul ca un model de colaborare strategică între educație, cercetare și societate, iar prof. Dr. Daniela Popescu, prorector UTCN, a evidențiat rolul conceptului „test before invest” în deschiderea infrastructurii universitare către IMM-uri și administrație publică. La rândul său, Oana Raița, reprezentant INCDTIM, a punctat faptul că adevărata valoare a proiectului a fost crearea unei comunități în care infrastructurile, tehnologiile și expertiza au fost puse împreună pentru a accelera tranziția digitală.

În cadrul evenimentului s-a discutat despre rolului EDIH-urilor în accelerarea transformării digitale și a adus în discuție una dintre cele mai importante concluzii ale proiectului: digitalizarea funcționează doar atunci când răspunde unor nevoi reale.

Partea centrală a evenimentului a fost dedicată beneficiarilor TEDIHT și modului în care colaborarea cu hubul le-a schimbat organizațiile.

Ciprian Morcan, fondator Hygia S.A. a oferit unul dintre cele mai relevante exemple privind digitalizarea beneficiarilor: atragerea unei finanțări de peste 2 milioane de euro pentru digitalizarea arhivelor Academiei Române, un proiect construit în urma colaborărilor dezvoltate în ecosistemul TEDIHT.

Laura Hizo, reprezentant Maximilian Chocolat, beneficiar TEDIHT, a vorbit despre experiența unei afaceri de familie care a trecut printr-un proces de transformare digitală, beneficiind de sprijin în dezvoltarea de business, comunicare și marketing.

„Fiind într-un ecosistem, obișnuim să vedem imaginea de ansamblu, dar e bine să fim deschiși și să acceptăm și alte idei sau viziuni”, a declarat aceasta.

Anca Goron, reprezentant Ava Research, a explicat că parteneriatul cu TEDIHT a ajutat compania să înțeleagă mai bine potențialul inteligenței artificiale și să își adapteze strategia către piața locală și zona fondurilor europene.

Digitalizarea începe cu oamenii

Unul dintre concluziile evenimentului a fost faptul că transformarea digitală nu începe cu software-ul, ci cu oamenii. TEDIHT nu mai reprezintă doar un proiect european, ci un ecosistem activ care a conectat mediul academic, administrația publică și sectorul privat într-un efort comun de transformare digitală.

Despre The European Digital Innovation Hub in Transilvania

The European Digital Innovation Hub in Transilvania este un consorțiu regional format din 13 organizații, 5 parteneri și 8 parteneri asociați, care a fost creat în 2017 de principalii actori de inovare din regiunea de Nord-Vest a României. Misiunea asumată de TEDIHT este de a consolida ecosistemul regional de inovare și de a accelera procesul de transformare digitală a IMM-urilor și a sectorului public. TEDIHT are un rol strategic în catalizarea potențialului și a capacităților regionale de inovare. Pe de altă parte, acționează ca furnizor de competențe, know-how, programe de inovare, sprijin pentru startup-uri și IMM-uri.

Transilvania Digital Innovation Hub (Cod proiect 101083508 TDIH, DIGITAL-2021-EDIH-01). Proiect co-finanțat de către Comisia Europeană în cadrul Programului Europa Digitală și Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027, Cod SMIS 322938

