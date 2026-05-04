Perspectivă negativă pentru fabricile germane, pentru prima dată din 2024, doar 25% din companii se așteaptă la o creștere

Sentimentul producătorilor germani a devenit negativ în aprilie pentru prima dată din octombrie 2024, chiar dacă activitatea generală a continuat să crească, companiile grăbindu-se să plaseze comenzi înaintea majorărilor de prețuri și a penuriei de aprovizionare, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu, potrivit unui sondaj, transmite Reuters.

Indicele PMI pentru sectorul manufacturier din Germania HCOB (Germania Manufacturing Purchasing Managers’ Index), realizat de S&P Global, a scăzut la 51,4 în aprilie, de la 52,2 în martie, potrivit sondajului S&P Global, rămânând peste pragul de 50 care separă creșterea de contracție.

„Creșterea pe care o vedem în sectorul manufacturier pare să fie pe o bază temporară, având în vedere factorii fundamentali care o susțin și scăderea accentuată a așteptărilor de afaceri în teritoriu negativ”, a declarat Phil Smith, director asociat pentru economie la S&P Global Market Intelligence.

Producția a crescut pentru a patra lună consecutiv, însă ritmul a încetinit la un minim al ultimelor trei luni, după ce în martie atinsese cel mai ridicat nivel din ultimii peste patru ani. Noile comenzi au crescut, de asemenea, pentru a patra lună la rând, dar ritmul de creștere a încetinit, în timp ce vânzările la export au crescut pentru a treia lună consecutiv.

Încrederea s-a deteriorat puternic. Aproximativ 29% dintre companii se așteaptă ca producția să scadă în următorul an, față de 25% care anticipau o creștere, ceea ce a dus sentimentul în teritoriu negativ pentru prima dată din octombrie 2024.

Presiunile asupra prețurilor s-au intensificat, costurile de intrare crescând în cel mai rapid ritm din septembrie 2022, iar inflația la nivelul fabricilor atingând un maxim al ultimelor 39 de luni. Întârzierile în lanțurile de aprovizionare au fost cele mai severe din iunie 2022, aproximativ 28% dintre firme raportând termene de livrare mai lungi.

Producătorii au continuat să reducă locurile de muncă, deși ritmul reducerilor a fost ușor mai lent decât în martie. Stocurile de comenzi restante au rămas în mare parte neschimbate, după o creștere semnificativă în luna precedentă.

Sondajul sugerează că redresarea rămâne vulnerabilă, companiile invocând războiul din Orientul Mijlociu, inflația în creștere, perturbările din lanțurile de aprovizionare și incertitudinea. Cererea și producția au rămas mai puternice în bunurile intermediare și de investiții, în timp ce bunurile de consum au continuat să fie într-un declin accentuat.

Industria auto germană, afectată de deteriorarea climatului de afaceri și de criza din Iran

Climatul de afaceri din industria auto germană s-a deteriorat și mai accentuat în luna aprilie, potrivit unui indicator realizat de Institutul Ifo, care a scăzut la minus 23,8 puncte (de la minus 19,0 puncte în martie).

Deși companiile au raportat o ușoară îmbunătățire a situației curente, perspectivele pentru lunile următoare s-au înrăutățit semnificativ. Așteptările de afaceri au coborât la minus 30,7 puncte, de la minus 15,3 puncte în luna precedentă.

Potrivit experților din industrie, criza din Iran exercită o presiune suplimentară asupra unui sector deja fragil. Aceasta a început să genereze probleme în lanțurile de aprovizionare, cu efecte vizibile în special asupra disponibilității materiilor prime. În aprilie, 9,3% dintre companiile din industrie au semnalat lipsuri de produse intermediare esențiale, comparativ cu mai puțin de 1% în martie.

Printre materialele afectate se numără și heliul, un gaz inert utilizat în producția de semiconductori, airbaguri, procese de prelucrare a metalelor și detectarea scurgerilor din baterii. Specialiștii atrag atenția că perturbările în aprovizionarea cu heliu, influențate de criza geopolitică, pot avea efecte directe asupra producției auto.

