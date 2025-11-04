cursdeguvernare

Newsletter
Contact
miercuri

5 noiembrie, 2025

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Stiri

Premierul ar putea accepta o tranziție mai lungă pentru pensiile magistraților, spune președintele Senatului

Rss
De Vladimir Ionescu

4 noiembrie, 2025

“Am înțeles că există flexibilitate la perioada de tranziție, de a depăși cei 10 ani”, a declarat luni președintele Senatului, Mircea Abrudean (PNL), la RFI România, referindu-se la perioada până la care vârsta de pensionare a magistraților ar trebui să ajungă la 65 de ani.

”Eu din discuțiile pe care le-am avut cu premierul am înțeles că există flexibilitate la perioada de tranziție, de a merge, a depăși cei 10 ani. Cred că aici lucrurile pot fi discutate. Legat de cuantum, am înțeles că nu, dar sigur că orice discuție constructivă poate fi benefică. Propunerea președintelui e foarte bine că există. A fost și o discuție în acel grup de lucru, formal, informal”, a spus Mircea Abrudean.

Subiectul trebuie tranșat foarte rapid, pentru că există o așteptare în societate și un termen fixat de Comisie pentru reforma pensiilor speciale.


”Îmi doresc foarte mult să se ajungă la o concluzie, tărăgănarea unor subiecte sensibile pentru societate nu ne face bine deloc, nouă ca țară. Sper să se ajungă la o soluție, sper ca partidele din coaliție să aibă maturitatea necesară și nu vorbesc de PNL aici, pentru că noi am demonstrat clar că avem un proiect de lege pe care l-am susținut și care a venit în această formă propusă de guvernul Bolojan, să meargă înainte”, a spus Abrudean, la Parlament, despre pensiile magistraților.

”Există un jalon în PNRR care trebuie respectat și depind foarte mulți bani pentru România de îndeplinirea acestui jalon și eu cred că ar trebui să fie gestionat în spiritul în care a venit inițial, adică echitate, despre asta este vorba. Sper să se tranșeze subiectul cât mai curând, adică astăzi sau mâine”, a arătat președintele Senatului.

Reamintim că CCR a respins reforma pensiilor magistraților pe motive de formă. Guvernul Bolojan își asumase răspunderea pe această lege.

Bolojan a anunțat că vrea să își asume răspunderea pe un nou proiect similar.

În replică, preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că premierul Ilie Bolojan trebuie să plece acasă dacă va propune un nou proiect privind pensiile magistraţilor fără a avea un dialog cu actorii din domeniu şi fără a ţine cont de observațiile președintelui Nicușor Dan, transmite Agerpres. Este cea mai dură ieșire a lui Grindeanu la adresa premierului.

(Citește și: Ședința coaliției – Premierul a refuzat formarea unui grup de lucru pentru modificarea pensiilor magistraților – Kelemen Hunor propune reducerea cu 10% a numărului de parlamentari)


****

Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: , , , ,

citește și

Ședința coaliției – Premierul a refuzat formarea unui grup de lucru pentru modificarea pensiilor magistraților – Kelemen Hunor propune reducerea cu 10% a numărului de parlamentari

Instanţele şi parchetele renunţă la protestele împotriva reformei pensiilor magistraților, după decizia CCR care le conservă privilegiile

PSD face presiuni pe premierul Bolojan: ori acceptă modificări la reforma pensiilor magistraților, ori demisionează. Sorin Grindeanu știe ”pe surse” că CCR va respinge reforma și pe fond

Președintele Dan: Reforma pensiilor magistraţilor rămâne o prioritate – va fi redactat un nou text legislativ

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

cursdeguvernare

Facebook Linkedin Twitter Rss
Opiniile prezentate pe acest site, precum și comentariile la articole cad în responsabilitatea exclusivă a autorilor.

©Copyright - SC Varianta Media SRL

Citește și:

Alarmă nouă: Scădere bruscă a gradului de ocupare – în cel mai mare ritm de după pandemie. Industria – victima principală. IT-ul pierde și el 30.000 de joburi. Către ce se îndreaptă piața muncii? O comparație cu statele UE

Chestiunea
O nouă realitate în economia României se strecoară printre datele

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți