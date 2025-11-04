Premierul ar putea accepta o tranziție mai lungă pentru pensiile magistraților, spune președintele Senatului

“Am înțeles că există flexibilitate la perioada de tranziție, de a depăși cei 10 ani”, a declarat luni președintele Senatului, Mircea Abrudean (PNL), la RFI România, referindu-se la perioada până la care vârsta de pensionare a magistraților ar trebui să ajungă la 65 de ani.

”Eu din discuțiile pe care le-am avut cu premierul am înțeles că există flexibilitate la perioada de tranziție, de a merge, a depăși cei 10 ani. Cred că aici lucrurile pot fi discutate. Legat de cuantum, am înțeles că nu, dar sigur că orice discuție constructivă poate fi benefică. Propunerea președintelui e foarte bine că există. A fost și o discuție în acel grup de lucru, formal, informal”, a spus Mircea Abrudean.

Subiectul trebuie tranșat foarte rapid, pentru că există o așteptare în societate și un termen fixat de Comisie pentru reforma pensiilor speciale.

”Îmi doresc foarte mult să se ajungă la o concluzie, tărăgănarea unor subiecte sensibile pentru societate nu ne face bine deloc, nouă ca țară. Sper să se ajungă la o soluție, sper ca partidele din coaliție să aibă maturitatea necesară și nu vorbesc de PNL aici, pentru că noi am demonstrat clar că avem un proiect de lege pe care l-am susținut și care a venit în această formă propusă de guvernul Bolojan, să meargă înainte”, a spus Abrudean, la Parlament, despre pensiile magistraților.

”Există un jalon în PNRR care trebuie respectat și depind foarte mulți bani pentru România de îndeplinirea acestui jalon și eu cred că ar trebui să fie gestionat în spiritul în care a venit inițial, adică echitate, despre asta este vorba. Sper să se tranșeze subiectul cât mai curând, adică astăzi sau mâine”, a arătat președintele Senatului.

Reamintim că CCR a respins reforma pensiilor magistraților pe motive de formă. Guvernul Bolojan își asumase răspunderea pe această lege.

Bolojan a anunțat că vrea să își asume răspunderea pe un nou proiect similar.

În replică, preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că premierul Ilie Bolojan trebuie să plece acasă dacă va propune un nou proiect privind pensiile magistraţilor fără a avea un dialog cu actorii din domeniu şi fără a ţine cont de observațiile președintelui Nicușor Dan, transmite Agerpres. Este cea mai dură ieșire a lui Grindeanu la adresa premierului.

