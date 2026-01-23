Percheziții la solicitarea britanicilor – 2 români ar fi creat o platformă pentru contractarea de asasini

Procurorii DIICOT au efectuat vineri percheziții în București și Râmnicu Vâlcea, la cererea autorităților din Marea Britanie și Irlandei de Nord, într-un dosar în care doi români sunt acuzați că au creat o platformă online pentru contractarea de asasini plătiți în criptomonede.

Autoritățile nu precizează în comunicatul transmis dacă serviciile plătite de clienți au fost executate.

DIICOT împreună cu polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate – Serviciul de Combatere a Criminalității Informatice, au pus în aplicare trei mandate de percheziție domiciliară, în municipiile București și Râmnicu Vâlcea.

Cercetările efectuate în Marea Britanie, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, instigare la omor calificat, tentativă la omor calificat, instigare la vătămare corporală, tentativă la vătămare corporală și spălarea banilor, au vizat existența și funcționarea unei pagini de internet suspectată că ar facilita contractarea de asasini.

Acțiunea a fost realizată împreună cu polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Vâlcea, jandarmii Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei, Inspectoratului de Jandarmi Județean Vâlcea, dar și cu reprezentanți din cadrul poliției judiciare din Marea Britanie.

Plăți prin sistem de tip escrow pentru plata asasinilor la comandă

„Plata pentru aceste servicii ar fi fost realizată exclusiv în criptomonede, prin intermediul unui sistem de tip escrow, creat și administrat direct pe site, cu scopul de a oferi anonimat și de a îngreuna identificarea fluxurilor financiare. Utilizarea criptomonedelor ar fi reprezentat un element central al modului de operare al platformei, fiind destinată atât protejării identității utilizatorilor, cât și disimulării provenienței fondurilor. În urma perchezițiilor efectuate au fost găsite și indisponibilizate mai multe dispozitive de stocare a datelor, criptomonede în valoare de aproximativ 650.000 de dolari, precum și sumele de 292.890 de lei și 48.600 de euro”, transmite DIICOT.

Doi suspecți români au fost audiați de procurorii DIICOT.

****