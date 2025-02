Dosarul ”campaniei fără niciun leu cheltuieli electorale” – Percheziții la șeful de campanie al lui Călin Georgescu

Anchetatorii efectuează marți percheziții la mai mulți apropiați ai lui Călin Georgescu, inclusiv la șeful lui de campanie, Radu Pally, în dosarul finanțării campaniei pentru alegerile prezidențiale ce au fost anulate de către CCR.

Călin Georgescu a declarat, într-un mesaj pe Facebook, că au loc descinderi și la sediul Asociației Pământul Strămoșesc, al cărei membru fondator este. IGPR confirmă și precizează că perchezițiile sunt legale și se efectuează în dosarul în care este cercetată situația masivei campanii electorale a candidatului plasat pe primul loc în turui I al scrutinului din noiembrie.

Acesta a declarat la AEP zero cheltuieli și venituri, situație financiară puțin credibilă.

„Respingem și dezavuăm orice acuzație nefondată de politizare a actului profesional polițienesc. Activitățile sunt derulate în cadrul unui dosar penal, sub coordonarea unității de Parchet competente și cu respectarea cadrului legal în vigoare. Toate activitățile instituției noastre, în cadrul tuturor dosarelor penale, se efectuează sub coordonarea unităților de parchet și sub autoritatea procurorilor de caz, având drept scop aflarea adevărului”, informează un comunicat al Inspectoratului General de Poliție (IGPR).

Cel care se prezintă un candidat independent a reacționat pe Facebook imediat după începerea perchezițiilor: „Milițianul Predoiu și niște procurori au trimis în această dimineață mascații acasă la șeful meu de campanie, Radu Pally. Solicit imperativ oprirea acestui abuz – nu ne puteți intimida – nu putem fi îngenunchiați! Actualizare: Noi vrem Binele și ei ne vor Răul. Același lucru s-a întâmplat și la sediul Asociației Pământul Strămoșesc, tot în această dimineață”.

Călin Georgescu – singurul candidat cu zero venituri, zero cheltuieli în campanie. Marcel Ciolacu – campanie de 56,57 milioane lei

După ce Călin Georgescu a câștigat primul tur al prezidențialelor și CSAT a discutat ingerința Rusiei în alegeri, AEP a trimis Parchetului, Poliţiei şi ANAF o sesizare a unui cetățean ce reclama posibile încălcări ale legislaţiei electorale de către candidatul Călin Georgescu, singurul care a declarat că nu a cheltuit niciun leu în campania de succes.

În realitate, mai mulți influenceri au recunoscut că au fost plătiți pentru a difuza online mesaje de susținere a lui Călin Georgescu, bani încasați fără niciun act și care urmau să nu fie declarați la ANAF.

De asemenea, documentele CSAT desecretizate au arătat că cel mai important sponsor al lui Călin Georgescu, Bogdan Peşchir, ar fi sponsorizat ilegal cu aproximativ un milion de euro campania de pe TikTok a lui Călin Georgescu.

„Bogdan Peșchir afișează un nivel de trai care nu corespunde activităților derulate prin intermediul companiei deținute, respectiv DIGITAL ON-RAMP SOLUTIONS SRL Brașov, înființată în anul 2021. Anterior înființării societății, acesta a lucrat, ca programator în cadrul unor entități (GLOBAYA FINTECH SRL și BITXATM TEHNOLOGY SRL, ambele din Brașov) care sunt asociate cu domeniul criptomonedelor și sunt deținute, printre alții, Gabriel PRODĂNESCU (persoană care este și cetățean al Africii de Sud, unde a emigrat în 1995)”, conform unui document SRI discutat în CSAT.

AEP a anunţat, marţi, că toţi cei 14 competitori la alegerile prezidenţiale au depus, până la termenul limită de 9 decembrie, rapoartele detaliate de venituri şi cheltuieli electorale, precum şi declaraţiile prevăzute în legea privind finanţarea campaniilor electorale.

Cele mai mari sume au fost declarate de PSD, care a cheltuit peste 56,5 milioane de lei pentru promovarea lui Marcel Ciolacu.

