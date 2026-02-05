Percheziții DNA la Primăria Sectorului 3 și la domiciliul primarului Robert Negoiță

Percheziţii DNA au loc la Primăria Sectorului 3 și la locuința primarului Robert Negoiță, într-un dosar despre care procurorii spun că vizează infracţiuni asimilate celor de corupţie, comise în perioada 2017-2025.

Cercetările vizează suspiciuni privind săvârşirea, în perioada 2017–2025, a unor infracţiuni asimilate celor de corupţie, conform procurorilor.

Faptele investigate ar fi fost comise de funcţionari publici, cu sprijinul unor complici şi vizează lucrări de construire şi asfaltare a mai multor străzi din Sectorul 3 al municipiului Bucureşti, ce ar fi fost realizate fără documente legale.



În cursul zilei de 5 februarie 2026, în baza autorizaţiilor emise de instanţa competentă, sunt efectuate percheziţii domiciliare în 11 locaţii din Bucureşti şi judeţul Ilfov, dintre care două sunt sediile unor instituţii publice, iar restul sunt domiciliile unor persoane fizice sau sediile/punctele de lucru ale unor societăţi comerciale, a comunicat DNA.

Surse judiciare citate de News.ro au declarat că percheziţiile au legătură cu un drum pe care Negoiţă l-a construit din bani publici destinat ansamblului imobiliar construit de fratele său, Ionuţ Negoiţă.

Recorder a relatat, în august 2025, că Robert Negoiţă a folosit resursele primăriei pentru a construi o şosea pe terenul privat deţinut de fratele său, aşternându-i un covor de asfalt chiar în locul unde acesta urmează să ridice mai multe blocuri şi un centru comercial.

”Drumul construit cu utilajele, oamenii şi materialele primăriei ar fi trebuit să aibă la bază un proiect trecut prin Consiliul Local al Sectorului 3, iar în proiect ar fi trebuit să figureze suma investită. Primarul nu s-a mai încurcat în astfel de detalii, ci doar a dat ordin să se facă. Şoseaua s-a făcut în câteva zile, a fost finanţată din bani publici”, nota atunci Recorder.

„Este conflict de interese în sensul în care am încălcat o proprietate să facem un drum public. Dacă dumneavoastră consideraţi că am creat un avantaj fratelui meu, aveţi o abordare foarte greşită”, le-a transmis la acel moment primarul Negoiţă jurnaliştilor.

La mai puţin de o săptămână de la publicarea investigaţiei jurnalistice, procurorii DNA au descins la Primăria Sectorului 3. La acel monent, anchetatorii au solicitat mai multe documente privind construcţia drumului.

Prefectul Capitalei, despre magistrala de gaz fără autorizație

Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, afirmă că drumul a fost construit peste o magistrală de gaz „fără niciun fel de autorizaţii” şi că la vremea respectivă PRefectura a solicitat Primăriei Sectorului 3 mai multe documente, primind doar o parte dintre acestea, în cazul celorlalte reprezentanţii tergiversând lucrurile.



”Am constatat ceva trist, că s-a construit peste o magistrală de gaz, fără autorizaţii de niciun fel, pe un teren al unor privaţi, nici măcar nu era terenul primăriei. Acolo erau nişte foste drumuri de pământ, nişte uliţe practic, peste care Primăria Sectorului 3 a construit. Am înţeles şi atunci necesitatea, s-a dezvoltat foarte mult zona, era trafic destul de mare, era nevoie de acele drumuri. Din păcate, totul a fost făcut pe repede-înainte «hai să le asfaltăm, că nu mai stăm după autorizaţii» şi ar fi putut să se întâmple o nenorocire ca în Rahova, de exemplu”, a declarat, joi, la Digi 24 prefectul Andrei Nistor.



Nistor spune că la vremea respectivă a avut mai multe discuţii cu reprezentanţii Primăriei Sectorului 3, „chiar şi în teren” şi că lea- cerut „absolut toate documentele”.



”Au trimis o parte dintre acestea, le-am cerut documente inclusiv pentru toate construcţiile care au fost în zonă, pentru că am avut şi alte sesizări, unele dintre ele nu s-au adeverit, dar, din păcate, lucrurile n-au arătat roz. Tot din păcate, nu au reuşit să remedieze până acum situaţia, deşi noi am tot făcut reveniri să vedem în ce stadiu sunt, dar ei s-au blocat în (n. red. răspunsuri de genul) «nu găsim constructori, nu găsim oameni care să se ocupe», din păcate”, a mai spus Nistor, menţionând că nu a sesizat procurorii despre acea situaţie.

