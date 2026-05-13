Percheziții în mai multe județe într-un dosar privind achiziții derulate în cadrul CE Oltenia

Polițiștii efectuează, miercuri, 19 percheziții domiciliare în mai multe județe, într-un dosar privind derularea de achiziții de către o companie, a anunțat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Gorj, Miruna Prejbeanu. Conform surselor Agerpres este vorba despre achiziții ale CE Oltenia.

Potrivit unor surse judiciare, este vorba despre achiziții derulate în cadrul Complexului Energetic Oltenia.

„În dimineața de 13 mai, polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Gorj, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu, pun în executare 19 mandate de percheziție domiciliară, în mai multe județe, respectiv 11 în județul Gorj, patru în județul Mehedinți, una în județul Argeș, una în județul Ilfov și două în București, pentru documentarea activității infracționale într-un dosar penal aflat în lucru. Activitățile sunt desfășurate într-o cauză penală în care se efectuează cercetări in rem cu privire la modalitatea de derulare a mai multor proceduri de achiziție, în cadrul unei societăți, în perioada 2025 – martie 2026”, a menționat Miruna Prejbeanu.

Acțiunea beneficiază de sprijinul polițiștilor din cadrul inspectoratelor de poliție județene competente teritorial.

Investigație a Comisiei privind modificarea planului de restructurare a companiei

Comisia Europeană a deschis în februarie o investigație aprofundată pentru a evalua dacă modificările propuse de România la planul de restructurare al companiei energetice Complexului Energetic Oltenia sunt în conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat, anunță un comunicat al executivului Uniunii.

Investigația va verifica următoarele aspecte: viabilitatea pe termen lung a CEO, dacă ajutorul e proporțional, existența măsurilor pentru limitarea distorsiunilor concurenței, și dacă întârzierile sunt justificate, aspecte ce au analizate și pentru aprobarea planului inițial.

Investigația este o obligație procedurală în astfel de cazuri, nu implică existența unor îngrijorări speciale ale Comisiei legate noul plan.

În ianuarie 2022, Comisia a aprobat sub anumite condiții un ajutor de restructurare acordat de România în valoare de 2,66 miliarde euro (13,15 miliarde lei) pentru CE Oltenia, sprijinind planul de restructurare al acesteia pentru perioada 2021-2026.

Comisia a aprobat ajutorul de restructurare în temeiul Liniilor directoare privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate („Liniile directoare R&R”).

****