cursdeguvernare

Newsletter
Contact
vineri

27 februarie, 2026

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Stiri

Peste 60 de percheziţii la firme de construcţii suspectate de evaziune fiscală

Rss
De Vladimir Ionescu

27 februarie, 2026

Un număr de 62 de percheziţii au fost efectuate vineri dimineața în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Braşov, Harghita, Mureş, Suceava, Satu Mare, Cluj, Bihor şi Alba, la persoane şi firme de construcții suspectate de evaziune fiscală. Din 2021, aceste firme sunt suspectate de către procurori că ar fi înregistrat în contabilitate facturi nelegale în valoare de 14 milioane de lei pentru achiziţii fictive de la firme clonate.

”La data de 26 februarie 2026, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice au pus în executare 62 de mandate de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Braşov, Harghita, Mureş, Suceava, Satu Mare, Cluj, Bihor şi Alba, într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată şi agravantă”, anunţă, vineri, Poliţia Capitalei.

”Faţă de şase persoane a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore, urmând a fi prezentate magistraţilor cu propunere legală. Cercetările sunt continuate de către poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată şi agravantă”, a transmis Poliţia Capitalei.


Acuzațiile:

În perioada 2021 – prezent, mai mulţi administratori ai unor societăţi comerciale cu obiect de activitate în domeniul construcţiilor, ar fi înregistrat în evidenţele contabile şi ar fi declarat organelor fiscale operaţiuni fictive privind achiziţia de bunuri şi servicii, în valoare de aproximativ 14.000.000 de lei, de la alte societăţi comerciale clonate.

Prejudiciul total cauzat bugetului de stat a fost estimat la aproximativ 4.800.000 de lei.

(Citește și: Șeful DNA: ANAF a trimis într-un an doar 4 sesizări privind suspiciunile de evaziune fiscală – e instituția de control cu cele mai puține sesizări trimise procurorilor)

****


Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: , , , , ,

citește și

Șeful DNA: ANAF a trimis într-un an doar 4 sesizări privind suspiciunile de evaziune fiscală – e instituția de control cu cele mai puține sesizări trimise procurorilor

Percheziții DNA la 47 de adrese, într-un dosar cu evaziune fiscală de 18 mil. euro; schemă clasică de fraudare a statului

Raport dur al Curții de Conturi la adresa ANAF – explică gradul slab de colectare, evaziunea fiscală ridicată inclusiv la TVA și, parțial, criza bugetară

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

Citește și:

Economia a început să pâlpâie – Investițiile și construcțiile preiau conducerea PIB. IT&C dă semne de revenire în T3 – Problemele continuă în industrie

La obiect
Pe partea cererii, investițiile au fost principalul motor al creșterii

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți