Percheziții într-un dosar de eludare a sancțiunilor UE – utilaje cu folosință duală vândute în Belarus

Procurorii DIICOT și polițiștii au efectuat miercuri, 30 septembrie, 12 percheziții în București și în județele Dâmbovița, Bacău și Ilfov, într-un dosar privind eludarea sancțiunilor internaționale și operațiuni comerciale cu utilaje care pot fi folosite atât în scopuri civile, cât și militare.

Opt persoane au calitatea de suspect, iar audierile se desfășoară la sediul central al DIICOT.

Potrivit procurorilor, în perioada decembrie 2025 – septembrie 2026, mai multe persoane ar fi desfășurat activități de fabricare, comercializare și transfer al unor utilaje industriale cu dublă utilizare. Acestea ar putea fi folosite inclusiv pentru producerea unor echipamente militare.

Ancheta vizează un strung vertical de tip VL40, în valoare de aproximativ 1,75 milioane de euro. Procurorii au date că ar fi fost făcute demersuri pentru transferarea utilajului către intermediari din state terțe, în timp ce beneficiarul final ar fi fost o entitate din Belarus supusă sancțiunilor Uniunii Europene.

Anchetatorii au identificat și informații potrivit cărora integrarea unor componente hardware și software, precum și modificarea parametrilor tehnici ar fi conferit utilajelor caracteristici care permiteau utilizarea lor în scopuri militare.

Intermediari folosiți pentru ascunderea beneficiarului final

Procurorii suspectează că ar fi fost folosite societăți din state terțe pentru a ascunde beneficiarul final și pentru a evita controalele asupra exporturilor.

De asemenea, există indicii că operațiunile ar fi continuat după ce autoritățile competente au respins solicitările de autorizare a exporturilor.

La 29 septembrie, procurorii au dispus continuarea urmăririi penale față de opt suspecți pentru încălcarea regimului sancțiunilor internaționale. Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție.

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