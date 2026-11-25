Polițiștii efectuează, marți dimineața, zece percheziții într-un dosar penal de camătă, abuz în serviciu și fals, fiind vizați patru suspecți, doi agenți de poliție și două persoane din anturajul lor, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Gorj.

În cursul anului 2026, cei doi agenți de poliție au oferit sume de bani unor colegi, în schimbul cărora au perceput diferite dobânzi, aceste fapte fiind desfășurate cu repetabilitate.

Grup de cămătari format din 2 polițiști și 2 apropiați ai acestota

„În această dimineață, polițiști din cadrul IPJ Gorj – Compartimentul Control Intern, sub directa coordonare a unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu, au pus în executare zece mandate de percheziție domiciliară, într-o cauză penală privind săvârșirea infracțiunilor de camătă, abuz în serviciu și fals, dosar ce vizează patru suspecți, dintre care doi agenți de poliție și alte două persoane din anturajul acestora. Cauza penală a fost întocmită la începutul anului 2026, când polițiști cu atribuții de control intern s-au sesizat din oficiu. Ulterior, dosarul penal a fost preluat de procuror, având în vedere calitatea de organ de cercetare al poliției judiciare a unuia dintre agenți, polițiștii desfășurând, în continuare, activități, în baza delegării procurorului”, se arată în comunicat.

Perchezițiile se desfășoară pentru probarea activității infracționale, două dintre acestea vizând sediile a două structuri de poliție, unde cei doi își desfășoară activitatea.

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