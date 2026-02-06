Percheziţii DNA la primăria Sectorului 5 și alte trei instituţii publice – „fapte de corupție în domeniul imobiliar”

Percheziții DNA au loc la Primăria Sectorului 5 şi la sediile altor trei instituţii publice din Bucureşi şi Ilfov, precum şi la domiciliile a cinci persoane. Faptele de corupție investigate ar fi fost săvârşite de funcţionari publici şi vizează „posibile demersuri nelegale pentru urgentarea recepţiei unui imobil şi pentru atestarea edificării unui ansamblu rezidenţial”, prin proceduri şi documente administrative.

Infracțiunile cercetate sunt trafic de influenţă, luare de mită, dare de mită şi fals intelectual.

Conform unui comunicat al DNA, infracțiunile vizate ar fi fost săvârșite în perioada 2024 – 2026.

Surse judiciare citate de News.ro spun că percheziţiile au loc într-un dosar deschis pentru fapte de corupţie în domeniul imobiliar.

Aceleaşi surse afirmă că printre cei vizaţi se află administratorul public al Sectorului 5, şefi din Poliţia locală și arhitectul-şef al Primăriei.

La cele nouă adrese unde se desfășoară perchezițiile sunt căutate documente şi informaţii referitoare la avize sau alte de documente necesare în domeniul imobiliar.

Primarul Sectorului 3, Robert, Negoiță, sub control judiciar pe cauțiune – 800.000 lei

Procurorii de la Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie (din cadrul DNA) au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi luarea măsurii controlului judiciar pe cauţiune, pentru 60 de zile, începând din 5 februarie, faţă de inculpatul Robert Sorin Negoiţă, primarul Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, pentru abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit şi abuz în serviciu.

El ar fi provocat Primăriei un prejudiciu de peste 900.000 de lei, după ce ar fi dispus construirea şi asfaltarea unei străzi de legătură.

De asemenea, el ar fi dispus să fie făcute lucrări de reparaţii, amenajare sau construcţie pe 11 străzi, fără documentele legale şi avize, inclusiv cele care trebuie emise de Transgaz. Astfel, el ar fi generat un risc semnificativ pentru siguranţa locuitorilor din zonă, determinat de posibilitatea afectării conductelor de gaze.

Negoiţă trebuie să depună, în termen de 10 zile, o cauţiune în valoare de 800.000 de lei, care va fi consemnată pe numele acestuia, la dispoziţia DNA.

De asemenea, procurorii anticorupţie au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale şi faţă de următorii suspecți, toți fiind acuzați pentru complicitate la abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit:

Tania-Gabriela Uşurelu, directorul Direcţiei Întreţinere şi Reparaţii Drumuri din Primăria Sectorului 3

Gheorghe Pătru – directorul adjunct al Direcţiei Întreţinere şi Reparaţii Drumuri din Primăria Sectorului 3

Dana-Florinela Chelza – şeful Serviciului Ridicări Topografice si Avize – Direcţia Întreţinere şi Reparaţii Drumuri din Primăria Sectorului 3

Adrian-Nicolae Petre, funcţionar în cadrul Direcţiei Întreţinere şi Reparaţii Drumuri din Primăria Sectorului 3

M.A.F., administrator al SC Future Business Ideas SRL şi S.C. Future Business Ideas

Faptele concrete de care sunt acuzați suspecții

”În vara anului 2025, inculpatul Negoiţă Robert Sorin, în calitate de primar al Sectorului 3, şi-ar fi exercitat atribuţiile de serviciu cu încălcarea prevederilor legale, dispunând construirea şi asfaltarea unei străzi de legătură situate în Sectorul 3, între Şoseaua Industriilor şi strada Soldat Gheţu Anghel, pe un teren aflat în proprietatea privată a societăţii S.C. Future Business Ideas S.R.L., fără a exista documentaţie legală necesară pentru realizarea unei investiţii publice şi fără a exista autorizaţiile şi avizele obligatorii pentru executarea lucrărilor de construire. Prin aceste demersuri, inculpatul ar fi produs un prejudiciu unităţii administrativ-teritoriale Sector 3 în valoare de peste 902.000 lei, reprezentând costurile materialelor, ale resurselor umane şi ale utilajelor utilizate pentru realizarea lucrării, concomitent cu obţinerea unui folos necuvenit pentru societatea proprietară a terenului”, arată DNA.

În realizarea acestor activităţi, Negoiţă ar fi beneficiat de sprijinul celor patru suspecţi, funcţionari publici, care ar fi întocmit şi semnat documente şi acte administrative ce ar fi stat la baza executării lucrărilor de construire şi asfaltare a drumurilor.

Totodată, în perioada noiembrie 2017 – decembrie 2025, Negoiţă, în calitatea menţionată, şi-ar fi exercitat atribuţiile de serviciu cu încălcarea dispoziţiilor legale, dispunând efectuarea unor lucrări de construire pe raza Sectorului 3, pe 11 străzi, constând în reparaţii ale drumurilor existente, realizarea de drumuri noi (parţial sau integral), lucrări de pietruire, asfaltare şi amenajare de sensuri giratorii, în absenţa documentaţiilor legale necesare pentru derularea investiţiilor publice şi pentru executarea lucrărilor de construcţii.

”Totodată, lucrările ar fi fost realizate fără obţinerea avizelor obligatorii, inclusiv a celor emise de operatorul reţelei de gaze (Transgaz), pentru intervenţii efectuate deasupra conductelor de transport gaze sau în zonele de protecţie ale acestora. Prin aceste demersuri, inculpatul Negoiţă Robert Sorin ar fi produs un prejudiciu unităţii administrativ-teritoriale Sector 3, constând în costurile aferente materialelor utilizate, resurselor umane implicate şi utilajelor folosite la executarea lucrărilor, precum şi ar fi generat un risc semnificativ pentru siguranţa locuitorilor din zonele respective, determinat de posibilitatea afectării conductelor de gaze, pe fondul traficului greu desfăşurat pe drumurile construite în aceste condiţii”, adaugă DNA.

