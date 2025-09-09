Percheziţii DNA la Elcen Bucureşti, sediile unor firme și la mai multe domicilii – acuzații de luare de mită

Procurorii anticorupţie percheziţionează, marţi, sediul central al Compania Electrocentrale Bucureşti (ELCEN), unde au solicitat mai multe documente şi informaţii. ELCEN menţionează că reprezentanţii companiei cooperează „în mod deplin” pentru a facilita desfăşurarea verificărilor.

DNA a informat că procurori din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie fac cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârşirea unor fapte de corupţie, în cursul anului 2025, de către funcţionari publici din cadrul unei companii de stat.



În cursul zilei de marţi, 9 septembrie, ca urmare a obţinerii autorizărilor legale de la instanţa competentă, procurorii fac percheziţii domiciliare în opt locaţii din Bucureşti şi judeţul Ilfov, dintre care una este sediul unei companii de stat, restul reprezentând domiciliile unor persoane fizice sau sediile/punctele de lucru ale unor societăţi comerciale, menționează un comunicat al DNA.

ELCEN a confirmat pentru News.ro percheziţiile la sediul central al companiei, în baza unui mandat emis de autorităţile competente.

Procurorii au solicitat punerea la dispoziţie a unor documente şi informaţii necesare acţiunii aflate în curs, iar compania cooperează în mod deplin pentru a facilita desfăşurarea verificărilor, se arată în comunicat.



Conducerea companiei îşi reafirmă angajamentul faţă de respectarea legii şi transparenţă în activitatea desfăşurată, precizând că sunt „tratate cu maximă seriozitate şi responsabilitate” solicitările instituţiilor statului.



ELCEN menţionează că desfăşurarea acestor proceduri nu afectează în niciun fel continuitatea activităţii companiei şi asigurarea producerii energiei electrice şi termice pentru consumatorii din Bucureşti şi pentru Sistemul Energetic Naţional.



„Compania va continua să colaboreze strâns cu autorităţile şi va comunica în mod transparent orice informaţii suplimentare de interes public, în limitele permise de cadrul legal şi de ancheta aflată în desfăşurare”, se mai arată în comunicatul citat.

