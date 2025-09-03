Percheziții DNA la 47 de adrese, într-un dosar cu evaziune fiscală de 18 mil. euro; schemă clasică de fraudare a statului

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) fac, miercuri, percheziţii la 47 de adrese – sediile unor firme, locuinţele unor persoane şi o instituţie publică – din Bucureşti şi din judeţele Ilfov, Suceava, Iaşi, Arad, Cluj, Galaţi, Botoşani, Braşov şi Vaslui, într-un dosar de evaziune fiscală în care prejudiciul depăşeşte 90 de milioane de lei.

”Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de Combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârşirea, în perioada 2021 – ianuarie 2025, a unor infracţiuni de evaziune fiscală prevăzute de Legea 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, de către mai multe societăţi comerciale şi reprezentanţi ai acestora, prejudiciul adus statului fiind estimat, la acest moment, la peste 90.000.000 de lei”, arată DNA, miercuri, într-un comunicat de presă.

Este vorba de vânzări succesive de mașini de lux printr-o schemă ce include mai multe firme și care are la capăt are o companie care intră în insolvență înainte de plata TVA și ai cărei acționari sunt de negăsit.

Miercuri au loc percheziţii domiciliare în 47 de locaţii situate în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Suceava, Iaşi, Arad, Cluj, Galaţi, Botoşani, Braşov şi Vaslui, reprezentând sedii ale unor societăţi comerciale, domiciliile unor persoane fizice, precum şi sediul unei instituţii publice.

În cauză procurorii beneficiază de sprijinul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală şi Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.

****