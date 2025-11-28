cursdeguvernare

Newsletter
Contact
vineri

28 noiembrie, 2025

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Stiri

Percheziții ale procurorilor anticorupție la șeful de cabinet de cabinet al președintelui Zelenski, în cel mai răsunător caz de corupție din Ucraina

Rss
De Vladimir Ionescu

28 noiembrie, 2025

Procurorii anticorupție ucraineni au percheziționat vineri vila de lux a lui Andri Yermak, influentul consilier al președintelui Volodimir Zelenski, a relatat Ukrainska Pravda, citând un reporter aflat la fața locului la Kiev, relatează Bloomberg.

Aproximativ 10 procurori de la Biroul Național Anticorupție (NABU) și de la Procuratura Specializată Anticorupție (SAPO) au intrat în sediul guvernului din Kiev, vineri dimineață, potrivit publicației online.

Zelenski a promis că va eradica corupția pe fondul unui scandal tot mai mare care a cuprins elita conducătoare a țării, amenințând să afecteze eforturile diplomatice de a pune capăt războiului cu Rusia.


Yermak nu a răspuns la un mesaj text, iar purtătorul său de cuvânt, Oleksiy Tkachuk, nu a comentat acțiunile procurorilor anticorupție.

Ermak este cel mai apropiat colaborator al lui Zelenski și este șeful de cabinet al președintelui ucrainean din anul 2020. Săptămâna trecută, Zelenski a respins presiunile din partea parlamentarilor din partidul său de a-l demite pe Ermak, ca parte a celui mai recent scandal de corupție care implică un alt aliat al președintelui.

Iermak este investigat de NABU într-un dosar de corupţie ce implică Energoatom – compania naţională de producere a energiei nucleare – cea mai mare anchetă de corupţie din timpul mandatului lui Zelenski. Opt suspecţi au fost inculpaţi în dosarul Energoatom, iar Timur Mindici, un apropiat al preşedintelui, este considerat liderul grupării.

Una dintre vilele de lux de lângă Kiev, finanţată prin schema de corupţie de la Energoatom, era destinată lui Iermak, a declarat o sursă din rândul forţelor de ordine pentru Kyiv Independent. Biroul Preşedintelui nu a răspuns solicitărilor de comentarii.

Publicaţia Ukrainska Pravda a relatat pe 24 noiembrie, că Iermak este implicat în scandalul de corupţie, iar anchetatorii se referă la el drept „Ali Baba”.


Şeful procuraturii anticorupţie din Ucraina, Oleksandr Klimenko, a declarat la începutul lunii noiembrie că, potrivit anchetatorilor, „Ali Baba ţine şedinţe şi dă sarcini agenţiilor de aplicare a legii pentru a se asigura că aceştia îi persecuta pe detectivii NABU şi pe procurorii anticorupţie.”

Cititi si: Scandal de corupție în Ucraina. Acuzațiile vizează operatorul nuclear Energoatom. Zelenski: Trebuie să existe condamnări

***

Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: , , , , , ,

citește și

Scandal de corupție în Ucraina. Acuzațiile vizează operatorul nuclear Energoatom. Zelenski: Trebuie să existe condamnări

Ucraina / Scandalul de corupție din energie ia amploare – Ministrul Justiției, suspendat din funcție – Zelenski cere pedepse exemplare

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

Citește și:

Alarmă nouă: Scădere bruscă a gradului de ocupare – în cel mai mare ritm de după pandemie. Industria – victima principală. IT-ul pierde și el 30.000 de joburi. Către ce se îndreaptă piața muncii? O comparație cu statele UE

Chestiunea
O nouă realitate în economia României se strecoară printre datele

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți