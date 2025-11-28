Percheziții ale procurorilor anticorupție la șeful de cabinet de cabinet al președintelui Zelenski, în cel mai răsunător caz de corupție din Ucraina

Procurorii anticorupție ucraineni au percheziționat vineri vila de lux a lui Andri Yermak, influentul consilier al președintelui Volodimir Zelenski, a relatat Ukrainska Pravda, citând un reporter aflat la fața locului la Kiev, relatează Bloomberg.

Aproximativ 10 procurori de la Biroul Național Anticorupție (NABU) și de la Procuratura Specializată Anticorupție (SAPO) au intrat în sediul guvernului din Kiev, vineri dimineață, potrivit publicației online.

Zelenski a promis că va eradica corupția pe fondul unui scandal tot mai mare care a cuprins elita conducătoare a țării, amenințând să afecteze eforturile diplomatice de a pune capăt războiului cu Rusia.

Yermak nu a răspuns la un mesaj text, iar purtătorul său de cuvânt, Oleksiy Tkachuk, nu a comentat acțiunile procurorilor anticorupție.

Ermak este cel mai apropiat colaborator al lui Zelenski și este șeful de cabinet al președintelui ucrainean din anul 2020. Săptămâna trecută, Zelenski a respins presiunile din partea parlamentarilor din partidul său de a-l demite pe Ermak, ca parte a celui mai recent scandal de corupție care implică un alt aliat al președintelui.

Iermak este investigat de NABU într-un dosar de corupţie ce implică Energoatom – compania naţională de producere a energiei nucleare – cea mai mare anchetă de corupţie din timpul mandatului lui Zelenski. Opt suspecţi au fost inculpaţi în dosarul Energoatom, iar Timur Mindici, un apropiat al preşedintelui, este considerat liderul grupării.

Una dintre vilele de lux de lângă Kiev, finanţată prin schema de corupţie de la Energoatom, era destinată lui Iermak, a declarat o sursă din rândul forţelor de ordine pentru Kyiv Independent. Biroul Preşedintelui nu a răspuns solicitărilor de comentarii.

Publicaţia Ukrainska Pravda a relatat pe 24 noiembrie, că Iermak este implicat în scandalul de corupţie, iar anchetatorii se referă la el drept „Ali Baba”.

Şeful procuraturii anticorupţie din Ucraina, Oleksandr Klimenko, a declarat la începutul lunii noiembrie că, potrivit anchetatorilor, „Ali Baba ţine şedinţe şi dă sarcini agenţiilor de aplicare a legii pentru a se asigura că aceştia îi persecuta pe detectivii NABU şi pe procurorii anticorupţie.”

