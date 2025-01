Pentru a zecea lună consecutiv, România a avut cea mai mare inflație din UE

Pentru a zecea lună consecutivă, în decembrie, România a înregistrat cea mai mare rată inflației din Uniunea Europeană, de 5,5% (IAPC – Indicele Armonizat al Prețurilor de Consum) față de 2,7% în Uniunea Europeană, conform Eurostat.

La nivelul Uniunii Europene inflația în noiembrie inflația a fost de 2,5%.

Indicii Armonizați ai Prețurilor de consum (IAPC) sunt destinați comparărilor internaționale ale inflației, se arată pe site-ul INS. IAPC sunt utilizati pentru evaluarea criteriului de convergenta inflatie, asa cum se solicita in Articolul 121 al Tratatului de la Amsterdam si de BCE pentru evaluarea stabilitatii preturilor, in scopul elaborarii politicilor monetare. BCE defineste stabilitatea preturilor pe baza ratei anuale de schimb in zona euro. IAPC sunt calculati pe baza standardelor armonizate, obligatorii pentru toate statele membre.

La finele anului 2024, cele mai ascăzute rate anuale ale inflației din UE s-au înregistrat în Irlanda (1%), Italia (1,4%), Finlanda, Suedia și Luxemburg (toate cu 1,6%), iar cele mai ridicate au fost în România (5,5%), Ungaria (4,8%) și Croația (4,5%).

Comparativ cu noiembrie 2024, rata anuală a inflației a scăzut în șapte state membre UE, a rămas stabilă în Polonia și a crescut în 19 țări membre UE, inclusiv în România, de la 5,4%, până la 5,5%.

Rata anuală a inflației în zona euro a urcat în decembrie până la 2,4%, de la 2,2% în noiembrie. Inflația în zona euro depășește nivelul țintă de 2% avut în vedere de Banca Centrală Europeană.

Datele Eurostat mai arată că inflația de bază (exceptând prețurile volatile) în zona euro a rămas neschimbată la 2,7%, nivel la care se situează începând din septembrie. Inflația de bază este indicatorul urmărit cu atenție de BCE la elaborarea deciziilor sale de politică monetară.

Banca Națională a României (BNR) a revizuit în creștere, la 4,9%, de la 4% anterior, prognoza de inflație pentru finalul anului 2024 și anticipează că aceasta va ajunge la 3,5% la sfârșitul lui 2025, potrivit datelor prezentate în luna noiembrie 2024 de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.

