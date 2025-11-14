Pentagonul i-a prezentat oficial lui Donald Trump „opțiunile militare” împotriva Venezuelei în „zilele următoare”

Președintelui SUA, Donald Trump, i-au fost prezentate miercuri, oficial, unele opțiuni reprezentând operațiuni împotriva Venezuelei de către înalți oficiali ai Pentagonului relatează presa americană, adăugând că aceste opțiuni sunt pentru „zilele următoare”.

Întâlnirile de la Casa Albă au avut loc după ce portavionul USS Gerald Ford, împreună cu grupul de nave de sprijin a ajuns în Caraibe, în urmă cu câteva zile. În largul coastelor Venezuelei este desfășurată cea mai mare concentrare militară a marinei SUA pe timp de pace, cu aproximativ 15.000 de militari americani pregătiți să debarce.

„Secretarul de Război Pete Hegseth, șeful Statului Major Interarme Dan Caine și alți înalți oficiali l-au informat pe președinte despre opțiunile militare pentru zilele următoare, au declarat sursele”, relatează CBS. Dar subliniază, de asemenea, că „Nu a fost luată nicio decizie finală”, au declarat două dintre surse pentru CBS News.

Această evoluție vine pe fondul unor noi știri despre încă un presupus atac asupra unei nave utilizate de droguri în apele Caraibelor, aducând numărul total de nave distruse la cel puțin 22, iar aproximativ 80 sau mai mulți suspecți de trafic de droguri au fost uciși.

„Comunitatea de informații a SUA a contribuit la furnizarea de informații pentru potențiale operațiuni, au declarat sursele. Directorul Serviciilor Naționale de Informații, Tulsi Gabbard, nu a participat la discuțiile de la Casa Albă deoarece se întorcea dintr-o călătorie în străinătate. Secretarul de stat Marco Rubio se află în Canada la un summit al miniștrilor de externe din G7”, a transmis CBS News.

Anterior, Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale, cu sediul la Washington, a explicat de ce un portavion împreună cu grupul naval de sprijin adus în Caraibe reprezintă un scenariu de tipul „folosește-l sau îl pierzi”, deoarece este un activ extrem de costisitor, inclusiv în ceea ce privește mutarea lui din alte părți ale lumii:

„Mutarea unui element atât de important al puterii de luptă a SUA este extrem de semnificativă datorită compromisului strategic pe care îl reprezintă. Marina SUA are doar 11 portavioane. În general, doar trei sunt pe mare în același timp din cauza operațiunilor de întreținere și instruire a trupelor. Toți comandanții regionali le doresc. Comandamentul Indo-Pacific al SUA își dorește întotdeauna unul – ca supliment la portavionul staționat permanent în Japonia pentru a contracara marina chineză și a efectua exerciții cu aliații și partenerii regionali.

Comandamentul Central își dorește unul pentru Oceanul Indian, pentru a fi utilizat împotriva Iranului și a rebelilor Houthi sau în estul Mediteranei pentru a asigura apărarea aeriană a Israelului. Comandamentul European își dorește unul pentru operațiuni în jurul Europei, pentru a descuraja Rusia. Prin contrast, Caraibele au fost o regiune cu vizibilitate redusă timp de decenii, portavioanele vizitând rar aceste ape”, se arată în analiza think-tankului.

Desigur, toate acestea reprezintă ceva probabil mult mai mult decât un simplu „război împotriva drogurilor” – după ce Donald Trump a spus deja că potențiale atacuri terestre împotriva cartelurilor din Venezuela sunt luate în calcul.

În ultimele luni, cu diferite ocazii, oficialii de la Casa Albă au sugerat că doresc schimbarea regimului liderului socialist Nicolás Maduro în Venezuela – ceea ce este, de asemenea, în concordanță cu poziția din primul mandat al lui Trump.

