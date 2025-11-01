Pentagonul dă undă verde transferului de rachete Tomahawk către Ucraina – decizia finală e la Donald Trump

Pentagonul a dat undă verde Casei Albe pentru a furniza Ucrainei rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune, după ce a evaluat că acest lucru nu ar avea un impact negativ asupra stocurilor americane, lăsând decizia politică finală în seama președintelui Donald Trump, potrivit a trei oficiali americani și europeni familiarizați cu această chestiune, relatează CNN.

Trump a declarat la începutul acestei luni, în timpul unui prânz de lucru cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Albă, că ar prefera să nu furnizeze rachetele Ucrainei, deoarece „nu vrem să dăm lucruri de care avem nevoie pentru a ne proteja țara”.

Statul Major Interarme a informat Casa Albă despre evaluarea sa la începutul acestei luni, chiar înainte ca Trump să se întâlnească cu Zelenski, care a făcut presiuni pentru ca rachetele să vizeze mai eficient instalațiile petroliere și energetice din interiorul Rusiei. Rachetele Tomahawk au o rază de acțiune de până la 1.600 km.

Evaluarea i-a încurajat pe aliații europeni ai SUA, care cred că SUA au acum mai puține scuze pentru a nu furniza rachetele, au declarat doi oficiali europeni. Trump a mai spus, cu doar câteva zile înainte de întâlnirea cu Zelenski, că SUA are „o mulțime de rachete Tomahawk” pe care le-ar putea oferi Ucrainei.

Prin urmare, oficialii americani și europeni au fost surprinși când Trump și-a schimbat dramatic tonul câteva zile mai târziu, spunând în timpul discursului de deschidere la un prânz de lucru la Casa Albă cu Zelenski că SUA „are nevoie” de rachete Tomahawk. Apoi i-a spus lui Zelenski, cu ușile închise, că SUA nu le va furniza – cel puțin nu deocamdată.

Decizia lui Trump a venit la o zi după ce a vorbit telefonic cu președintele rus Vladimir Putin, care i-a spus lui Trump că rachetele Tomahawk ar putea lovi orașe rusești importante, precum Moscova și Sankt Petersburg și nu ar avea un impact semnificativ pe câmpul de luptă, dar ar afecta relația SUA-Rusia, a relatat CNN.

Casa Albă și Pentagonul nu au răspuns solicitărilor de comentarii.

Trump nu a retras complet rachetele de pe masa negocierilor, au declarat anterior surse pentru CNN, iar administrația SUA a elaborat planuri pentru a le furniza rapid Ucrainei în cazul în care Trump va da ordinul. Trump a devenit atât de frustrat în ultimele săptămâni de lipsa de dorință a lui Putin de a lua în considerare serios negocierile de pace, încât a decis noi sancțiuni asupra companiilor petroliere rusești săptămâna trecută și a anulat – deocamdată – o întâlnire planificată cu Putin la Budapesta pentru a discuta despre încheierea războiului din Ucraina.

Deși Pentagonul nu are îngrijorări cu privire la stocurile de rachete, oficialii americani din domeniul apărării încă nu știu cum se va antrena armata ucraineană și va desfășura rachetele, au declarat oficialii. Există încă multe probleme operaționale care ar trebui rezolvate pentru ca Ucraina să poată utiliza rachetele eficient, au adăugat sursele.

O întrebare importantă este cum ar lansa Ucraina rachetele dacă SUA le-ar furniza. Tomahawk-urile sunt cel mai frecvent lansate de pe nave de luptă sau submarine, dar flota Ucrainei este distrusă, așa că rachetele ar trebui probabil lansate de pe uscat. Marina SUA a dezvoltat și lansatoare terestre care ar putea fi furnizate Ucrainei.

Dar chiar dacă SUA nu ar dori să furnizeze lansatoarele, oficialii europeni cred că Ucraina ar putea găsi o soluție. Un oficial a subliniat că inginerii ucraineni au reușit să dezvolte o soluție alternativă pentru a utiliza rachetele Storm Shadow furnizate de Marea Britanie, care au fost inițial concepute pentru a fi utilizate de aeronavele NATO moderne și au trebuit integrate în flota de avioane de vânătoare din epoca sovietică a Ucrainei.

Într-o postare pe X la începutul acestei săptămâni, Zelenski a spus că Ucraina speră să își extindă capacitățile de lovire cu rază lungă de acțiune până la sfârșitul acestui an, astfel încât războiul să se poată încheia „în condiții echitabile”.

„Sancțiunile globale și precizia noastră extremă se sincronizează practic pentru a pune capăt acestui război în condiții echitabile pentru Ucraina”, a scris el. „Toate obiectivele vizate la mare distanță trebuie să fie pe deplin stabilite până la sfârșitul anului, inclusiv extinderea amprentei noastre de rază lungă de acțiune.”

