Pentagonul analizează separat modelul AI Mythos, dar menţine interdicţia pentru Anthropic

Departamentul Apărării din SUA consideră în continuare Anthropic un risc pentru lanţul de aprovizionare, însă modelul său de inteligenţă artificială Mythos este evaluat separat, întrucât o tehnologie cu implicaţii importante pentru securitatea naţională.

Directorul tehnologic al Pentagonului, Emil Michael, a declarat că Mythos are capacităţi avansate de identificare şi remediere a vulnerabilităţilor cibernetice, ceea ce obligă autorităţile să consolideze securitatea reţelelor guvernamentale, relaytează CNBC, citată de News.ro.

În acelaşi timp, statutul de ”risc pentru securitate” atribuit Anthropic rămâne în vigoare, după un conflict deschis între companie şi autorităţile americane privind utilizarea tehnologiei sale.

Această clasificare înseamnă că firmele contractoare ale armatei trebuie să certifice că nu folosesc modelele Claude dezvoltate de Anthropic în proiectele militare. Compania a acţionat în instanţă administraţia americană pentru a contesta această decizie.

În paralel, Pentagonul a anunţat acorduri cu mai multe companii tehnologice majore, printre care OpenAI, Google, Microsoft, Nvidia şi Amazon Web Services, pentru implementarea soluţiilor de inteligenţă artificială în reţelele clasificate ale instituţiei.

Situaţia este complicată de faptul că anumite agenţii, inclusiv National Security Agency, analizează sau utilizează modelul Mythos în scopuri legate de securitate, ceea ce creează o zonă gri între interdicţia oficială şi nevoile operaţionale.

În acest context, Donald Trump a sugerat că nu este exclus un acord viitor cu Anthropic, descriind compania drept ”foarte inteligentă” şi potenţial utilă pentru interesele strategice ale Statelor Unite.

