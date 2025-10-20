Pensionarea anticipată fără penalizare. Ghid cu prevederile legale

Pensionarea anticipată fără penalizare nu este posibilă conform legii pensiilor din România, însă textul legislativ prevede recalcularea pensiei anticipate în momentul în care persoana împlinește vârsta standard de pensionare.

Ce este pensia anticipată

Înainte de a detalia de ce pensionarea anticipată fără penalizare nu este posibilă în România, vom explica, pe scurt, ce înseamnă pensionarea anticipată.

Conform Legii nr. 360 din 2023 privind sistemul public de pensii, pensia anticipată se cuvine cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare contributiv prevăzut de lege, precum și celor care au depășit stagiul complet de cotizare contributiv cu până la 5 ani.

Cât este stagiul complet de cotizare la pensie

În prezent, stagiul complet de cotizare este de 35 de ani pentru bărbați și de 33 de ani și 2 luni pentru femei, aflându-se în creștere treptată în cazul acestora din urmă, până la egalizarea cu cel impus bărbaților.

În ceea ce privește vârsta standard de pensionare, aceasta este de 65 de ani în cazul bărbaților și de 62 de ani și 5 luni în cazul femeilor, și aceasta fiind în creștere etapizată până la egalizarea cu cea a bărbaților.

Pensionarea anticipată fără penalizare – ce prevede legea

Așadar, persoanele care au împlinit stagiul complet de cotizare (35 de ani pentru bărbați, respectiv 33 de ani și 2 luni în cazul femeilor), au dreptul de a se pensiona cu maximum 5 ani mai devreme față de vârsta standard de pensionare (65 de ani în cazul bărbaților, respectiv 62 de ani și 5 luni în cazul femeilor).

Cu alte cuvinte, bărbații se pot pensiona anticipat cel mai devreme la 60 de ani, iar femeile la 57 de ani și 5 luni. Însă acest drept vine automat cu reducerea cuantumului pensiei, după cum prevede legislația în domeniu.

Mai exact, cuantumul pensiei anticipate se stabilește prin diminuarea cuantumului pensiei pentru limită de vârstă, în raport cu stagiul de cotizare realizat peste stagiul complet de cotizare contributiv prevăzut de lege, și cu numărul de luni cu care s-a redus vârsta standard de pensionare.

Pensionarea anticipată fără penalizare nu este posibilă

Astfel, procentul de diminuare pentru fiecare lună de anticipare (%) este de:

0,40%, în cazul în care perioada de stagiu de cotizare realizată peste stagiul complet

de cotizare contributiv este de până la 1 an; 0,35%, în cazul în care perioada de stagiu de cotizare realizată peste stagiul complet

de cotizare contributiv este între un an și 2 ani; 0,30%, în cazul în care perioada de stagiu de cotizare realizată peste stagiul complet

de cotizare contributiv este între 2 și 3 ani; 0,25%, în cazul în care perioada de stagiu de cotizare realizată peste stagiul complet

de cotizare contributiv este între 3 și 4 ani; 0,20%, în cazul în care perioada de stagiu de cotizare realizată peste stagiul complet

De ce legea nu prevede pensionarea anticipată fără penalizare

Legea pensiilor nu prevede posibilitatea pensionării anticipate fără penalizare deoarece în acest fel angajații sunt motivați să rămână cât mai mult timp activi în câmpul muncii. Astfel, cei care se vor pensiona la vârsta standard vor putea avea o pensie mai mare, atât deoarece vor fi contribuit o perioadă mai lungă de timp la fondul de pensii, cât și deoarece pensia lor nu va fi diminuată conform procentelor menționate mai sus.

Totuși, legea din România prezintă și avantaje certe pentru cei care se pensionează anticipat. Astfel, în momentul în care persoana ce s-a pensionat anticipat împlinește vârsta standard de pensionare, pensia acesteia se recalculează, iar penalizarea este eliminată.

Conform legii, la data îndeplinirii condițiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, pensia anticipată se transformă, din oficiu, în pensie pentru limită de vârstă și se recalculează prin eliminarea diminuării și, după caz, prin valorificarea eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de suspendare a plății pensiei anticipate.

