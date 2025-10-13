Pensionarea anticipată condiții. Ghid cu exemple

Pensionarea anticipată condiții. În acest moment, românii se pot pensiona anticipat, adică mai devreme de vârsta standard, dacă îndeplinesc anumite condiții prevăzute de lege. Guvernul României lucrează însă la o serie de măsuri menite să limiteze posibilitatea pensionării anticipate, astfel încât mai multe persoane cu vârste cuprinse între 55 și 64 de ani să fie active în câmpul muncii.

Aceste restricții urmează să fie incluse în Pachetul 3 de măsuri, însă deocamdată nu se cunoaște exact forma pe care o va lua noua legislație. În continuare, vă prezentăm prevederile actualei legi a pensiilor cu privire la condițiile în care se poate realiza pensionarea anticipată.

Ce este pensionarea anticipată

Potrivit Legii nr. 360 din 2023 privind sistemul public de pensii, românii se pot pensiona anticipat cu cel mult 5 ani înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare dacă au realizat stagiul complet de cotizare contributiv sau dacă l-au depășit cu până la 5 ani.

Această prevedere se regăsește în Articolul 58 din lege: „Pensia anticipată se cuvine cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare contributiv, prevăzut în anexa nr. 5, precum și celor care au depășit stagiul complet de cotizare contributiv cu până la 5 ani.”

Pensionarea anticipată condiții – cât este stagiul complet de cotizare contributiv

La ora actuală, stagiul complet de cotizare contributiv este de 35 de ani pentru bărbați și de 33 de ani și 2 luni pentru femei (în cazul acestora din urmă, durata stagiului crește etapizat până când se va egaliza cu cel impus bărbaților).

În ceea ce privește vârsta standard de pensionare, aceasta este în prezent (la nivelul lunii octombrie 2025) de 65 de ani pentru bărbați și de 62 de ani și 5 luni pentru femei (în cazul acestora din urmă, este într-un proces de creștere etapizată până la egalizarea cu cea a bărbaților).

Pensionarea anticipată în cazul bărbaților

Înțelegem mai bine cum se realizează pensionarea anticipată din câteva exemple. De pildă, dacă un bărbat în vârstă de 60 de ani are un stagiu de cotizare de 37 de ani (deoarece a fost angajat de la vârsta de 23 de ani), el se poate pensiona anticipat deoarece legea îi permite să iasă la pensie cu până la 5 ani mai devreme față de vârsta standard (care este de 65 de ani în cazul bărbaților).

Pensionarea anticipată condiții pentru femei

Să luăm și exemplul unei femei care dorește să se pensioneze anticipat în condițiile Legii nr. 360 din 2023 privind sistemul public de pensii.

De exemplu, dacă o femeie în vârstă de 58 de ani are un stagiu de cotizare de 34 de ani (deoarece a fost salariată de la vârsta de 24 de ani), atunci ea se poate pensiona anticipat deoarece legea îi permite să iasă la pensie cu până la 5 ani înainte de atingerea vârstei standard de pensionare, care este de 62 de ani și 5 luni la momentul actual pentru femei.

Pensionarea anticipată condiții – diminuarea pensiei

Conform legii, persoanele care ies la pensie anticipat vor avea pensiile reduse în funcție de două criterii.

Astfel, cuantumul pensiei anticipate se stabilește prin diminuarea cuantumului pensiei pentru limită de vârstă în raport cu:

A. stagiul de cotizare realizat peste stagiul complet de cotizare contributiv prevăzut de lege și

B. cu numărul de luni cu care s-a redus vârsta standard de pensionare, conform tabelului de mai jos.

Concret, procentul de diminuare pentru fiecare lună de anticipare este de:

0,40% pentru o perioadă de stagiu de cotizare realizată peste stagiul complet de cotizare contributiv de până la 1 an;

0,35% pentru o perioadă de stagiu de cotizare realizată peste stagiul complet de cotizare contributiv între un an și 2 ani;

0,30% pentru o perioadă de stagiu de cotizare realizată peste stagiul complet de cotizare contributiv între 2 și 3 ani;

0,25% pentru o perioadă de stagiu de cotizare realizată peste stagiul complet de cotizare contributiv între 3 și 4 ani;

0,20% pentru o perioadă de stagiu de cotizare realizată peste stagiul complet de cotizare contributiv între 4 și 5 ani.

Pensionarea anticipată condiții – ce se întâmplă la atingerea vârstei standard de pensionare

Prin urmare, legea îi penalizează mai mult pe cei care au contribuit mai puțin. Totuși legea din România este destul de favorabilă celor care se pensionează anticipat deoarece, la data la care împlinesc vârsta standard de pensionare, pensia anticipată se transformă automat în pensie pentru limită de vârstă, se recalculează și se renunță la penalizare.

În acest sens, Articolul 60 din legea pensiilor prevede că „La data îndeplinirii condițiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, pensia anticipată se transformă, din oficiu, în pensie pentru limită de vârstă și se recalculează prin eliminarea diminuării și, după caz, prin valorificarea eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de suspendare a plății pensiei anticipate.”

Foto: geralt / wir_sind_klein / pixabay.com

