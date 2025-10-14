Pensionare la limita de vârstă la femei. Care sunt prevederile legii

Pensionare la limita de vârstă la femei. În România, persoanele pot beneficia de una dintre cele 4 categorii de pensii acordate în sistemul public de pensii: pensia pentru limită de vârstă, pensia anticipată, pensia de invaliditate sau pensia de urmaș.

Ce este pensia pentru limită de vârstă

Potrivit Legii nr. 360 din 2023 privind sistemul public de pensii, pensia pentru limită de vârstă se cuvine persoanelor care îndeplinesc, cumulativ, la data pensionării, condițiile privind vârsta standard de pensionare și stagiul minim de cotizare prevăzute de legea menționată.

Cu alte cuvinte, în momentul în care o persoană a împlinit vârsta standard prevăzută de lege, și are și stagiul minim de cotizare prevăzut de lege, ea se poate pensiona, iar pensia primită se numește pensie pentru limită de vârstă.

În prezent, stagiul minim de cotizare este de 15 ani, atât pentru femei, cât și pentru bărbați.

Spre deosebire de pensia pentru limită de vârstă, pensia anticipată este pensia de care o persoană poate beneficia cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare dacă a realizat stagiul complet de cotizare contributiv (care este de 35 de ani pentru bărbați în momentul de față și puțin mai scurt pentru femei, urmând însă să se egalizeze cu al acestora în anul 2030).

Pensionare la limita de vârstă la femei – cât este vârsta standard de pensionare

În momentul de față, bărbații se pensionează la 65 de ani, în vreme ce vârsta standard de pensionare pentru femei, la nivelul lunii octombrie 2025, este de 62 de ani și 5 luni.

Prin urmare, în prezent, femeile se pot pensiona la limită de vârstă dacă au împlinit 62 de ani și 5 luni și dacă au un stagiu minim de cotizare de 15 ani. Dacă nu au atins pragul de 15 ani necesar, nu se pot pensiona.

Vârsta standard de pensionare în cazul femeilor crește etapizat, până când va ajunge la 65 de ani în anul 2035. La momentul respectiv, dacă stagiul minim de cotizare rămâne tot de 15 ani, femeile se vor putea pensiona la limită la vârstă numai în momentul în care vor împlini 65 de ani, cu condiția să aibă un stagiu minim de cotizare de cel puțin 15 ani.

Pensionarea la limita de vârstă – exemple

Să luăm un exemplu pentru a înțelege mai bine cum se realizează pensionarea la limită de vârstă pentru femei în România. De exemplu, dacă o salariată a împlinit vârsta de 62 de ani și 6 luni, și are un stagiu minim de cotizare de doar 14 ani și 10 luni, ea nu se poate pensiona imediat, ci mai trebuie să lucreze timp de cel puțin 2 luni, pentru a atinge cerința minimă prevăzută de lege.

Iată un alt exemplu. Dacă o angajată a împlinit vârsta de 62 de ani și 5 luni și are un stagiu minim de cotizare de 20 de ani, atunci ea se poate pensiona deoarece îndeplinește ambele condiții cerute de lege.

Foto: blickpixel / pixabay.com

Pensionare la limita de vârstă la femei – cât este stagiul minim de cotizare

După cum am arătat mai sus, stagiul minim de cotizare contributiv este de 15 ani, atât pentru femei, cât și pentru bărbați.

În cazul femeilor, stagiul minim de cotizare a crescut etapizat (de la 10 ani cât era în anul 2001) până a ajuns la 15 ani în ianuarie 2015.

Pensionare la limita de vârstă la femei – continuarea activității

Potrivit legii, persoanele asigurate în sistemul public de pensii care îndeplinesc condițiile de înscriere la pensie (vârsta standard + stagiul minim de cotizare) pot opta între acordarea pensiei pentru limită de vârstă și continuarea activității, cu acordul anual al angajatorului, până la împlinirea vârstei de 70 de ani.

Pensionare la limita de vârstă la femei – în ce condiții se poate majora vârsta standard de pensionare

Legea pensiilor mai prevede că, începând cu anul 2035, stagiul minim de cotizare contributiv, stagiul complet de cotizare contributiv și vârsta standard de pensionare prevăzute de lege sunt majorate în funcție de evoluția speranței de viață din România, la un interval de maximum 3 ani.

Această majorare se va realiza atât în cazul femeilor, cât și al bărbaților.

Astfel, în situația în care se constată o evoluție pozitivă a speranței de viață, autoritățile competente trebuie să ia măsuri de modificare a stagiului minim de cotizare contributiv, a stagiului complet de cotizare contributiv și a vârstei standard de pensionare cu jumătate din perioada de creștere a speranței de viață, prin modificarea cadrului legal. În situația în care se constată o evoluție negativă a speranței de viață, stagiile de cotizare și vârsta standard de pensionare nu pot fi majorate.

În situația în care creșterea stagiului minim de cotizare contributiv, a stagiului complet de cotizare contributiv și a vârstei standard de pensionare este mai mică de o lună, majorarea nu se realizează.

Foto: blickpixel / Alexas_Fotos / pixabay.com

