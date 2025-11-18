Pensia magistraților va fi 70% din venitul net – decizie finală în coaliție; proiectul va fi trimis la CSM săptămâna aceasta

Coaliția a decis că pensia magistraților va fi de 70% din veniturile nete din ultimele luni, dar perioada de tranziție pentru creșterea vârstei standard de retragere din activitate a judecătorilor și procurorilor poate fi extinsă la 15 ani, în loc de 10, a declarat liderul UDMR, Kelemen Hunor.

Marți va mai avea loc o discuție între premierul Ilie Bolojan și președintele Nicușor Dan, pe acest subiect, dar coaliția este obligată să trimită la CSM proiectul de modificare a pensiilor magistraților, pentru avizare.

„Toată lumea din coaliție este de acord să vedem dacă mai e nevoie de o consultare azi-mâine, toată lumea este de acord că în această săptămână trebuie să trimitem pentru aviz la CSM și toată lumea este de acord că nu umblăm la cuantum, deci 70 % din valoarea salariului”, a declarat liderul UDMR, la RFI România.

„Important este să trecem cu acest proiect de Parlament și de CCR. Dacă CSM ne dă un aviz negativ, ne putem gândi că vor ataca la Curtea Constituțională. Dacă ne dau un aviz pozitiv, ne gândim că nu vor ataca la CCR, pentru că ar fi o disonanță. (…) CCR a spus de câteva ori că pensia trebuie să fie apropiată de salariu. Ce înseamnă apropiat? Nu știu, e o chestiune subiectivă. Eu cred că 70% din venitul net este foarte apropiat, pentru că omul de rând are 45-55% din venitul net când iese la pensie. Deci, ei oricum ar avea în plus 20 – 25%”, a mai spus Kelemen Hunor.

****