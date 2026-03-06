Penny pariază pe ruralul mare: investiții de 3 mld. euro și extindere în comunele cu peste 5.000 de locuitori

Retailerul nemțesc Penny, unul din cei mai mari din România, are ca plan actual de dezvoltare extinderea către ruralul mare, respectiv către comune cu între 5.000 și 10.000 de locuitori. Potrivit lui Daniel Gross, directorul general al Penny România, retailerul vrea să investească 3 miliarde de euro în dezvoltarea rețelei sale locale de magazine și logistică.

”Retail-ul s-a dezvoltat foarte mult în România, deși nu toate lucrurile au mers cu aceeași viteză. Au fost investiții mari, sunt în continuare investiții mari: Penny are de gând numai în următorii 10 ani să investească alte 3 miliarde de euro în dezvoltare. Iar pe verticală lucrurile nu s-au întâmplat cu aceeași viteză, dar se întâmplă. (…) Un exemplu de deficit: acum 3 ani nu exista nicio fabrică de mâncare de animale în România. Cred că anul acesta, în 2026, și dacă nu cel puțin în 2027, o să devenim exportator net – adică o să avem mai mult export decât consum din import în zona asta. Se întâmplă – unele lucruri sunt structurale și au nevoie de timp”, a declarat Gross vineri, în cadrul unui eveniment organizat de Ambasada Germaniei în României.

Produsul românesc la raft

În același timp, a arătat Daniel Gross, 55% din produsele de pe rafturile din magazinele retail din țara noastră sunt de origine românească.

”România are un nivel de 23% studii superioare, în total, dar acum generația aceasta care vine este peste 35%. (…) Există și o Românie pozitivă, care crește. Pentru asta suntem aici. Angajamentul nostru pentru România este pe termen lung nu numai pentru că România are potențial, ci și arată că poate. Sunt extrem de multe exemple în direcția asta, desigur fără să excludem partea de probleme – care sunt aici ca să le și rezolvăm. (…) Noi avem un program TripluRO. El vine dintr-o nevoie: există multe oportunități iar cea mai mare vine dinspre client. Clientul vrea să consume produsul românesc, produs local. Evident dacă asta vrea clientul, ne-am dus în piață să și achiziționăm. În pofida percepției generale, că noi nu am vrea să aducem produs românesc pentru că aducem produse din Germania – nu se întâmplă asta pentru că ne adaptăm la piață, la client. Proiectul acesta vizează verticala: ingredientul principal să fie din România, orice fel de procesare intermediară să fie în România și evident împachetarea și raftul să fie tot în România. La Penny, pe raft, avem 68% produse din România. Per total, în România, după mulți ani de muncă, s-a ajuns la 55%”, a declarat directorul Penny.

Volker Raffel, CEO-ul E.ON România, a declarat la rândul său în cadrul evenimentului că România atrage în prezent investiții mari în sectoare precum dezvoltarea de software și logistică, acesta din urmă având investiții foarte mari programate pentru perioada următoare.

”Vedem potențialul României. Anul viitor vom avea gazele, de exemplu. Adițional vedem că deja, față de criza energetică de acum 4 ani, acum avem mii de MW suplimentari în panouri fotovoltaice. Anul acesta vom avea probabil și 1.000 de MW adiționali în eolian. Dacă și reușim să conectăm aceste capacități asta înseamnă că prețul energiei va reveni la mai normal și aici”, a declarat Raffel.

