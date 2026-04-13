Premierul Spaniei, vizită în China: Pedro Sanchez îndeamnă Beijingul să corecteze dezechilibrul comercial „nesustenabil” cu UE. Madrid vrea să fie poarta de acces a Chinei în Europa

Prim-ministrul spaniol Pedro Sánchez a îndemnat luni China să corecteze dezechilibrul comercial „nesustenabil” cu Uniunea Europeană, avertizând-o să nu contribuie la „suferinţa socială” şi la tendinţele „izolaţioniste” din Europa, relatează AFP, preluată de News.ro.

El a cerut Chinei, într-un discurs susţinut la Universitatea Tsinghua, să se deschidă mai mult către comerţul european.



„Uniunea Europeană îşi face partea… Avem nevoie ca China să facă acelaşi lucru. Trebuie să se deschidă pentru ca Europa să nu fie nevoită să se retragă în izolare”, a spus el. Potrivit acestuia, UE are nevoie ca China „să ne ajute să corectăm deficitul comercial pe care îl avem, un deficit dezechilibrat care a crescut cu încă 18% anul trecut şi este nesustenabil pentru societăţile noastre pe termen mediu şi lung”.

Trei sferturi din întreg deficitul comercial al Spaniei e produs de chinezi

Deficitul comercial cu China reprezintă 74% din deficitul total al Spaniei, a subliniat Sánchez. Spania a înregistrat un deficit comercial de 42,3 miliarde de euro cu China în 2025.

„Această situaţie este nesustenabilă din cauza mişcărilor izolaţioniste pe care le alimentează şi a resentimentelor şi suferinţei sociale pe care le generează”, a adăugat el.

Sanchez şi-a început programul oficial al vizitei sale de trei zile în China la Universitatea Tsinghua – a patra sa călătorie în ţară tot în patru ani.

Liderul socialist, aflat în funcţie din 2018, este cel mai recent lider occidental care face o vizită în China în ultimele luni, cu intenţia de a consolida relaţiile cu China, în contextul disputelor comerciale cu SUA.

Luna trecută, preşedintele american Donald Trump a ameninţat că va pune capăt relaţiilor comerciale cu Spania, după ce Madridul a refuzat să permită utilizarea bazelor sale militare pentru atacuri aeriene americane împotriva Iranului. Trump este la rândul său așteptat în China la mijlocul lunii mai.

Potrivit AFP, Pedro Sánchez încearcă să poziţioneze Spania ca mediator între Beijing şi Uniunea Europeană. El urmează să se întâlnească cu preşedintele chinez Xi Jinping în cursul zilei de marţi.

Europenii sunt alarmaţi de amploarea deficitului comercial împotriva lor. Aceştia sunt îngrijoraţi de faptul că China inundă Europa cu surplusul său de producţie la prețuri de dumping. De asemenea, liderii UE au denunţat de mult timp obstacolele plasate în calea accesului la piaţa chineză.

Luni, Sánchez a făcut un apel în favoarea Europei. El a cerut Chinei să nu subestimeze importanţa UE, cel mai mare bloc comercial din lume, a doua cea mai mare economie din lume şi principalul beneficiar mondial de investiţii străine directe.

Apel la întărirea relațiilor UE-China

De asemenea, arată AFP, el a folosit un limbaj la care ştia că chinezii sunt atenţi, descriind Europa ca un actor al „stabilităţii” globale într-o lume cu tulburări pe multe fronturi şi pledând pentru consolidarea multilateralismului şi reforma ONU.

Pentru Madrid, unul dintre principalele obiective ale călătoriei este obţinerea unui acces mai bun la piaţa chineză, în special pentru produsele agricole şi industriale, şi explorarea contractelor comune în sectorul tehnologic, au declarat pentru AFP surse guvernamentale spaniole.

Se aşteaptă ca Pedro Sánchez să îşi folosească vizita pentru a atrage noi investitori în Spania, a patra cea mai mare economie a zonei euro, şi pentru a asigura un acces mai bun la materiile prime chinezeşti.

În timpul vizitei de anul trecut a lui Pedro Sánchez în China, în aprilie 2025, Beijingul a fost de acord să extindă accesul pe piaţă pentru o gamă de produse spaniole, inclusiv carne de porc şi cireşe.

Spania este interesantă pentru investitorii chinezi, în special pentru că economia sa se mândreşte are una dintre cele mai mari rate de creştere din Europa, iar costurile energiei rămân relativ scăzute, a explicat Claudio Feijoo, specialist în China la Universitatea Tehnică din Madrid (UPM).

„China percepe Spania ca fiind relativ prietenoasă, mai puţin conflictuală decât alte ţări şi, probabil, mai independentă de Washington. Acest lucru permite o autonomie mai mare în luarea deciziilor”, adică puţin în afara limitelor acordurilor europene, a declarat el pentru AFP.

„Spania este văzută şi ca o poartă de acces către Europa, America Latină şi Africa de Nord”, a mai adăugat expertul.

