Pedepse cu închisoarea de până la 20 de ani pentru infracțiuni de mediu – Proiect

Sancțiunile aplicate pentru infracțiunile de mediu cresc semnificativ, iar în funcție de gravitatea faptei pedepsele pot ajunge la 20 de ani de închisoare, prevede un proiect de lege publicat în transparență decizională de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP).

„Pregătim un proiect de lege complet, pentru a fi promovat imediat ce România va avea un Guvern cu atribuții depline. Este una dintre cele mai importante reforme din ultimii ani în materia combaterii criminalității de mediu. Un proiect ambițios pentru a lupta contra mafiilor de mediu. Pentru faptele care distrug ecosisteme, poluează grav apa, aerul sau solul și pun în pericol viața oamenilor, sancțiunile trebuie să fie proporționale cu efectele produse. Poluarea gravă și distrugerea naturii nu pot rămâne afaceri profitabile, în care câștigurile sunt mari, iar riscul juridic este nesemnificativ”, susține, într-un comunicat de presă al instituției, ministra interimară a Mediului, Diana Buzoianu, citat de Agerpres.

Astfel, proiectul stabilește un sistem gradual de sancționare a infracțiunilor deja existente în legislația privind protecția mediului, în funcție de gravitatea faptei și de efectele produse, respectiv: închisoare de la un an la cinci ani pentru fapte susceptibile să provoace decesul sau vătămarea gravă a unei persoane sau daune semnificative mediului; închisoare de la doi la șapte ani, atunci când daunele semnificative asupra aerului, apei, solului, ecosistemelor, animalelor sau plantelor s-au produs efectiv; închisoare de la trei la zece ani pentru distrugeri sau daune semnificative, produse pe scară largă, care sunt ireversibile ori de lungă durată; închisoare de la 10 la 20 de ani, dacă infracțiunea de mediu a avut ca urmare moartea unei persoane.

De asemenea, sunt introduse noi infracțiuni de mediu prevăzute de Directiva europeană privind criminalitatea de mediu, document care trebuie transpus în acest an.

„Pentru persoanele juridice, proiectul majorează substanțial valoarea unei zile-amendă, care va putea fi stabilită între 500 și 25.000 de lei, astfel încât sancțiunea să aibă un efect real inclusiv asupra companiilor cu cifre mari de afaceri. Săvârșirea unei infracțiuni într-o arie naturală protejată devine circumstanță agravantă. În numeroase cazuri vor fi sancționate și tentativa, precum și faptele săvârșite din culpă. Proiectul reglementează distinct situațiile în care prejudiciul este semnificativ, ireversibil, de lungă durată sau produs pe scară largă, inclusiv formele de criminalitate de mediu de o gravitate excepțională asociate conceptului de ecocid”, se arată în comunicat.

Potrivit sursei citate, proiectul de lege stabilește și obligații privind pregătirea profesională a autorităților implicate, cooperarea dintre instituții, prevenirea infracțiunilor, colectarea datelor statistice și elaborarea unei strategii naționale pentru combaterea infracțiunilor împotriva mediului.

Ministerul Mediului precizează că noua reglementare transpune Directiva (UE) 2024/1203, adoptată în contextul în care evaluările europene au arătat că numărul cauzelor de criminalitate de mediu investigate și soluționate este redus, iar sancțiunile existente nu sunt întotdeauna eficiente, proporționale și suficient de descurajatoare.

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