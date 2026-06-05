Pedepse cu închisoarea de până la patru ani pentru hoții Coifului de la Coțofenești

O instanță din Țările de Jos a condamnat vineri la închisoare trei bărbați găsiți vinovați de furtul unui coif de aur românesc vechi de 2.500 de ani, caz care a stârnit indignare în România și în lumea artei, potrivit AFP.

Tribunalul i-a condamnat pe cei trei la pedepse de aproape patru ani de închisoare (47 de luni) pentru furtul Coifului de la Coțofenești, datând din secolul al V-lea î.Hr., și al altor trei brățări de aur dintr-un muzeu olandez, în ianuarie 2025.

„Având în vedere natura și gravitatea infracțiunilor, doar o pedeapsă semnificativă cu închisoarea este adecvată”, a declarat instanța din Assen, în nordul Țărilor de Jos.

Jaful și căutările ulterioare pentru recuperarea obiectelor furate au captat atenția publicului din Țările de Jos și au făcut frecvent titlurile presei. Într-o evoluție spectaculoasă a cazului, autoritățile au anunțat în aprilie că au recuperat coiful și două dintre cele trei brățări după ce au ajuns la un acord cu doi dintre suspecți. Sub presiunea puternică a României, poliția olandeză a oferit reducerea pedepselor în schimbul dezvăluirii locului unde se aflau bunurile furate. Cea de-a treia brățară este însă în continuare dispărută, iar căutările continuă.

Coiful – considerat o comoară națională a României – a suferit doar avarii minore și a fost returnat la București într-o stare aproape perfectă.

În ianuarie 2025, grupul de hoți a folosit bombe artizanale pe bază de artificii pentru a pătrunde în Drents Museum, în nordul Țărilor de Jos. Aceștia au spart vitrinele cu baroase și au fugit cu artefactele de valoare inestimabilă.

Poliția i-a arestat pe cei trei la câteva zile după jaf și a obținut dovezi care îi legau de locul faptei, inclusiv imagini de supraveghere, urme de ADN găsite pe fragmente de sticlă și chiar particule de aur.

Procurorii au încheiat un acord cu doi dintre suspecți, identificați drept Jan B. (21 de ani) și Douglas Chesley W. (37 de ani), în schimbul recuperării obiectelor furate. Pentru aceștia au solicitat pedepse de 44 de luni de închisoare. Cel de-al treilea suspect, Bernhard Z. (35 de ani), a refuzat orice înțelegere cu autoritățile. Procurorii au cerut pentru el o pedeapsă de 66 de luni.

Potrivit procurorilor, procesul de negociere cu cei doi suspecți a fost „lung, intens și complex”. Cu toate acestea, instanța a decis să aplice aceeași pedeapsă tuturor celor trei, indiferent de acordurile încheiate. „În opinia instanței, toți inculpații ar trebui să beneficieze de faptul că tezaurul artistic a fost recuperat”, se arată în motivarea tribunalului.

Piesele fuseseră împrumutate de la un muzeu din București, al cărui director a fost demis la scurt timp după incident pentru că aprobase împrumutul exponatelor.

Muzeele și galeriile din Țările de Jos au mai fost ținta hoților și în trecut. În noiembrie, au fost furate lucrări ale artistului Andy Warhol, iar în 2020 un tablou semnat de Vincent van Gogh a fost sustras dintr-un muzeu.

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