PE: UE trebuie să ia în considerare o operațiune navală în regiunea Mării Negre/ Discuții despre „Santinela NATO de la Marea Neagră”

Parlamentul European solicită UE să ia în considerare desfășurarea unei operațiuni navale în Marea Neagră, ca urmare a ultimelor atacuri cu drone împotriva unor nave comerciale civile, atacuri soldate cu victime, potrivit unei rezoluții adoptate joi de eurodeputați.

PE condamnă prin această rezoluție cele mai recente atacuri soldate cu victime în largul coastelor Bulgariei și României, precum și încălcările repetate ale spațiului aerian românesc și transmite că Rusia e responsabilă de atacarea navelor și de escaladarea războiului său de agresiune împotriva Ucrainei, în vestul Mării Negre.

Totodată, eurodeputații solicită NATO să ia în considerare o inițiativă privind Marea Neagră, pe baza discuțiilor existente privind posibilitatea unei „santinele la Marea Neagră”, și subliniază importanța unei cooperări regionale mai strânse între Bulgaria, România și Turcia.

PE: Banii necheltuiți din SAFE să ajute România și Bulgaria – „Regretăm răspunsul diplomatic slab al Sofiei față de Rusia”

Rezoluția, adoptată joi cu 432 de voturi pentru, 52 împotrivă și 88 de abțineri, subliniază că aceste atacuri constituie un model clar de escaladare rusă în care Moscova a vizat în mod sistematic transportul maritim civil. Rusia este principalul factor care stă la baza deteriorării situației din regiunea Mării Negre, se arată în text.

Deputații solicită ca fondurile UE necheltuite în așa-numitul instrument SAFE să fie utilizate pentru a ajuta România și Bulgaria să facă față provocării reprezentate de dronele ostile care amenință transportul maritim în Marea Neagră, subliniind în același timp că viitorul buget pe termen lung al UE trebuie să răspundă unei game largi de nevoi în materie de securitate și apărare, inclusiv în regiunea Mării Negre.

Textul invită, de asemenea, țările UE, în cooperare cu NATO, să sprijine Bulgaria și România în detectarea și urmărirea timpurie a dronelor ostile care amenință transportul maritim în Marea Neagră, dar și UE să operaționalizeze rapid inițiativa UE privind centrul de securitate maritimă în Marea Neagră, care urmărește să contribuie la consolidarea siguranței și securității maritime și la protejarea infrastructurii maritime critice și a mediului marin.

Ar putea apărea „Santinela NATO de la Marea Neagră”

În plus, deputații doresc ca UE și statele sale membre să consolideze protecția și reziliența proiectelor submarine în curs de desfășurare în domeniul telecomunicațiilor, al transportului de energie electrică și al cablurilor de date prin consolidarea supravegherii maritime, a cooperării regionale și a mecanismelor de răspuns rapid.

„Salutând eforturile rapide ale serviciilor de salvare maritimă din România și Bulgaria, ale poliției de frontieră și ale navelor comerciale din apropiere pentru a asista navele atacate, eurodeputații își exprimă, de asemenea, îngrijorarea cu privire la gestionarea ambiguă de către guvernul bulgar a amenințării ruse”, conform comunicatului PE.

Eurodeputații transmit că regretă răspunsul diplomatic slab al Sofiei față de Rusia și solicită prim-ministrului Bulgariei, Rumen Radev, să „coreleze cererile de solidaritate a aliaților cu acțiuni concrete”. Deputații îndeamnă Bulgaria să nu mai amâne participarea sa la inițiativa antidrone a NATO privind „capacitățile de apărare aeriană împotriva amenințărilor aeriene de nivel inferior”.

UE ar trebui să ia în considerare o operațiune navală în Marea Neagră

În urma celor mai recente atacuri mortale, eurodeputații afirmă că UE și statele sale membre ar trebui să ia în considerare desfășurarea unei operațiuni navale a UE în Marea Neagră, subliniind că libertatea de navigație și securitatea maritimă fac parte din securizarea flancului estic al NATO, a regiunii Mării Negre și a Deltei Dunării.

Deputații solicită NATO să ia în considerare o inițiativă privind Marea Neagră, pe baza discuțiilor existente privind posibilitatea unei „santinele la Marea Neagră”, și subliniază importanța unei cooperări regionale mai strânse între Bulgaria, România și Turcia.

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