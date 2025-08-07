Pe masa Guvernului, după 17 ani: Legea privind plata pensiilor private

Plata pensiilor private (Pilonul II) se va face prin intermediul unor fonduri (de două tipuri: retragere programă sau pensie viageră, membrii unui fond de plată având posibilitatea de a solicita o plată unică de maximum 25% din valoarea activului personal, o singură dată, înainte de începerea plăților lunare, potrivit unui proiect de lege privind plata pensiilor private, aflat vineri pe masa executivului.

Pilonul II a fost introdus în 2008 și tot de atunci așteaptă această lege de dare în plată a pensiilor acumulate acolo. În prezent se plătesc pensii din Pilonul II doar pentru o parte restrânsă a participanților – cei care au ieșit la pensie și au acumulat contribuții din 2008 încoace. Plățile se fac sub formă de tranșe lunare sau sumă unică, în funcție de suma acumulată și alegerea beneficiarului.

Sistemul de pensii private din România este un complement al sistemului public de pensii (Pilonul I) și are rolul de a asigura un venit suplimentar la pensionare.

Pilonul II – pensia privată obligatorie – este administrat privat, contribuția fiind de 3,75% din salariul brut. Fiecare participant are un cont individual, în care se acumulează contribuțiile, care sunt investite (în instrumente financiare sigure – titluri de stat, obligațiuni, acțiuni etc.).

Fondurile Pilon II de pensii private obligatorii au generat un câştig net de 51,4 miliarde de lei (10,1 miliarde de euro), în primii 17 ani de funcţionare efectivă, împliniţi în cursul lunii mai 2025, potrivit calculelor Asociatiei pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR).

Numărul participanților este de peste 8 milioane de persoane. Fondurile de pensii private obligatorii aveau active în valoare de 166,2 miliarde de lei la finalul lunii mai 2025, în creștere cu 19% față de nivelul înregistrat la aceeași dată din 2024, conform statisticii Autorității de Supraveghere Financiară (ASF).

Cum ar urma să funcționeze

Potrivit documentelor care vor fi analizat vineri în ședința de Guvern, plata pensiilor private se va face prin intermediul unor fonduri de plată a pensiilor private, administrate de societăți specializate numite furnizori de pensii private. Furnizorii de pensii private: Aceștia pot fi administratori de fonduri de pensii private, societăți de asigurare de viață, societăți de administrare a investițiilor sau societăți de plată a pensiilor private, constituite ca societăți pe acțiuni.

Vor exista două tipuri de fonduri de plată:

Fonduri de tip retragere programată: Acestea vor funcționa pe bază de conturi individuale și vor oferi pensii plătite pe o perioadă limitată, până la rambursarea integrală a activului personal. Valoarea pensiei lunare va fi egală cu valoarea indemnizației sociale pentru pensionari din sistemul public, cu excepția ultimei plăți.

Fonduri de tip pensii viagere: Acestea vor oferi pensii plătite pe durata vieții membrului sau a supraviețuitorului și se vor calcula prin metode actuariale.

Suma minimă pentru obținerea unei pensii private: Pentru a transfera activul personal la un fond de plată, suma minimă necesară este de 12 ori valoarea indemnizației sociale pentru pensionari din sistemul public. Sumele sub acest prag vor fi plătite direct participantului, ca plată unică sau plăți eșalonate pe maximum 5 ani.

Plată unică: Membrii unui fond de plată pot solicita o plată unică de maximum 25% din valoarea activului personal, o singură dată, înainte de începerea plăților lunare. Această prevedere este similară cu practicile din țări precum Italia, Croația, Africa de Sud, Irlanda și Polonia.

Impozitare: Veniturile din pensia privată vor fi impozitate conform Codului Fiscal

Sistemul de pensii private al României este structurat pe două faze, acumulare și plată, dar, până acum, doar faza de acumulare a fost reglementată prin legi distincte pentru pensiile administrate privat (pilonul II), pensiile facultative (pilonul III) și pensiile ocupaționale.

