Pe contrasens, în domeniul serviciilor Tech & IT Services: Creștere solidă a recrutărilor la nivel global, contracție puternică în România

La nivel global se anunță recrutări puternice în sectorul serviciilor Tech și IT, pentru Trimestrul 3 al anului, cu o Perspectivă netă a ocupării forței de muncă (NEO) de +35%, conform celui mai recent raport Tech Talent Outlook realizat de Experis, parte a familiei de mărci ManpowerGroup. În România, însă, arată analiza, sectorul tehnologic se contractă violent, cu un NEO de -11%, ceea ce semnalează continuarea disponibilizărilor și mai multe companii ce-și reduc echipele decât angajează.

Perspectiva netă a ocupării forței de muncă (NEO), utilizată la nivel internațional ca indicator al tendințelor de pe piața muncii, este calculată prin scăderea procentului angajatorilor care anticipează reduceri ale efectivelor de personal din procentul celor care intenționează să angajeze.

Un NEO de -11% indică reconfigurări în companiile de IT românești, o ajustare la contextul economic, încetinirea creșterii estimate de toate instituțiile financiare internaționale.

Agajatorii rămân concentrați pe competențele cele mai importante: abilitățile în domeniul inteligenței artificiale și expertiza umană necesară pentru a le pune în practică în mod eficient, este concluzia studiului efectuat pe baza răspunsurilor a peste 4.000 de angajatori din sectorul tehnologic și al serviciilor IT din 42 de țări.

România (-11%) și Slovacia (-10%) înregistrează cele mai slabe perspective la nivel global, reflectând prudența economică ce continuă în anumite părți ale Europei Centrale și de Est.

Extindere selectivă a angajărilor

Inteligența artificială și transformarea digitală schimbă competențele necesare. Astfel, adevărata provocare nu mai constă doar în volumul angajărilor, ci în accesarea suficient de rapidă a talentelor specializate și pregătite pentru muncă, capabile să execute proiectele și planurile ce necesită tot mai multă expertiză pe segmente bine definite.

Deși planurile de angajare rămân pozitive, rezultatul reprezintă o scădere cu șapte puncte față de trimestrul anterior și de un punct față de aceeași perioadă a anului trecut, semnalând o orientare către o extindere mai selectivă a echipelor, axată pe competențele foarte căutate.

Președintele Experia SUA: „Lipsa talentelor, factorul ce limitează transformarea tehnologică”

La nivel global, Puerto Rico (68%), Brazilia (53%) și Regatul Unit (51%) înregistrează cele mai puternice perspective.

În Statele Unite, NEO pentru sectorul tehnologic în trimestrul al treilea se situează la 47%, peste media globală, reflectând încrederea continuă a angajatorilor americani în evoluția domeniului domeniul tehnologic.

„Datele din trimestrul al treilea reflectă o piață a muncii din sectorul tehnologic care evoluează în mod deliberat, fără a înregistra un regres, intențiile globale de angajare rămânând practic neschimbate față de acum un an”, a declarat Kye Mitchell, președintele Experis SUA, citat de FT.

„Talentul a devenit factorul limitativ în transformarea tehnologică. Organizațiile care vor avea succes în era inteligenței artificiale nu sunt neapărat cele care investesc cel mai mult în tehnologie; vor fi cele care atrag, recrutează și dezvoltă talente mai repede decât concurenții lor. În SUA și la nivel global, cea mai mare provocare nu mai este tehnologia în sine. Este vorba de a ajuta oamenii și procesele să evolueze odată cu aceasta.”

Principalele constatări la nivel global

NEO global este rezultatul a următoarelor intenții privind angajările:

50% dintre cei peste 4.000 de angajatori din domeniul tehnologic chestionați în 42 de țări intenționează să angajeze personal în trimestrul al treilea

15% anticipează o scădere

33% se așteaptă să mențină nivelul forței de muncă constant

Aspecte regionale – România și Slovacia, cele mai slabe perspective

Așteptările privind angajările în sectorul tehnologic variază semnificativ de la o regiune la alta, unele piețe rămânând puternice, în timp ce altele manifestă o prudență continuă.

America

Puerto Rico se află în fruntea tuturor țărilor la nivel global, cu un NEO de 68% în trimestrul al treilea, în creștere cu 45 de puncte față de aceeași perioadă a anului trecut, urmat de Brazilia (53%) și Statele Unite (47%).

Panama (-1%) este singura piață din America care raportează o perspectivă negativă.

Asia-Pacific

Vietnamul (50%) și India (47%) reflectă o cerere puternică de talente în domeniul tehnologiei și al IT-ului, în timp ce Australia (33%) și China (39%) înregistrează perspective moderate, dar pozitive.

Hong Kong (-10%) raportează cea mai slabă perspectivă din regiune, ceea ce reflectă prudența economică continuă.

Europa și Orientul Mijlociu

Marea Britanie se află în fruntea regiunii cu 51%, în creștere cu patru puncte față de aceeași perioadă a anului trecut, urmată de Israel (42%) și Republica Cehă (40%), care a înregistrat o creștere de +27 de puncte față de trimestrul anterior.

România (-11%) și Slovacia (-10%) înregistrează cele mai slabe perspective la nivel global, reflectând prudența economică continuă în anumite părți ale Europei Centrale și de Est.



Cele mai solicitate competențe tehnice:

Modelarea AI și dezvoltarea de aplicații reprezintă cea mai căutată competență tehnică (34%)

Cunoștințe de bază în domeniul AI (30%)

IT tradițional și date (29%).

Cele mai solicitate competențe interpersonale:

Comunicarea, colaborarea și munca în echipă se clasează ca fiind cea mai importantă competență interpersonală (41%)

urmate de profesionalism și etica muncii (37%)

adaptabilitate și dorința de a învăța (34%).

Strategii combinate pentru atragerea talentelor

Răspunsul la deficitul de forță de muncă: 95% dintre angajatori pun în aplicare o combinație de strategii pentru a face față deficitului actual.

Cele mai frecvente măsuri sunt:

perfecționarea și recalificarea angajaților actuali (30%)

oferirea unei flexibilități sporite în ceea ce privește locul de muncă (24%)

creșterea salariilor (22%).

Acest studiu se bazează pe rezultatele sondajului ManpowerGroup privind perspectivele de angajare – cel mai vechi, cel mai cuprinzător și cel mai orientat spre viitor sondaj de acest gen, utilizat la nivel global ca indicator-cheie al pieței muncii.

ManpowerGroup a intervievat 4.497 de angajatori din sectorul serviciilor tehnologice și IT din 42 de țări cu privire la intențiile de angajare pentru al treilea trimestru al anului 2026.

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