LIVE Prima moțiune de cenzură din cele 4 depuse a picat la vot, în Parlament. Premierul Bolojan: „Nu mai blocați guvernul cu moțiuni de tip Cațavencu!”. Sorin Grindeanu: „PSD nu va vota nicio moțiune”

UPDATE Prima moțiune de cenzură a strâns doar 108 voturi „pentru” și, prin urmare, nu a fost adoptată. Pentru a fi adoptate, moţiunile au nevoie de 233 de voturi favorabile. Prin moțiunea de cenzură intitulată „Demisia Guvernului Bolojan – cel mai bun tratament pentru sistemul de sănătate, dar și pentru România”, parlamentarii Opoziției au contestat proiectul de lege asumat de guvern prin care se modifică și completează unele acte normative și se stabilesc măsuri în domeniul sănătății.

UPDATE Preşedintele AUR, George Simion, i-a spus premierului Ilie Bolojan că „ignoră total” puterea legislativă prin asumările de răspundere privind reformele. „În ritmul în care ne duce actuala coaliţie, vom intra în scurt timp în incapacitate de plată”, a afirmat Simion.

UPDATE PSD nu va vota nicio moțiune, pentru că refuză haosul, a declarat, duminică, în Parlament, președintele interimar al formațiunii, Sorin Grindeanu. „Vreau să fiu limpede de la bun început: PSD respinge toate moțiunile AUR. PSD nu va vota nicio moțiune, pentru că refuzăm haosul. România are nevoie de stabilitate și de rezultate, nu de circ. Aceste moțiuni ale AUR sunt doar un exercițiu de pură demagogie”, a spus Grindeanu.

UPDATE În discursul său, premierul Ilie Bolojan a cerut Opoziției să nu mai blocheze activitatea Guvernului „cu moțiuni de tip Cațavencu, în care primiţi să se revizuiască, dar numai în părţile neesenţiale”. „Clasa politică din România se va împărţi astăzi între cei care vor să reformeze statul şi cei care trag de timp, calculând doar câştiguri electorale. Anii de comunism şi tranziţia haotică au lăsat urme adânci şi nu mai avem timp de pierdut, trebuie să reaşezăm scara valorilor şi să ducem România spre modernizare”, a mai spus prim-ministrul.

UPDATE Potrivit președintelui Camerei Deputaților, Mircea Abrudean, care conduce ședința de astăzi, în plen sunt prezenți 236 de parlamentari, ceea ce înseamnă că este cvorum. Dezbaterile au început și, între timp, numărul celor prezenți a ajuns la 265.

UPDATE Președintele AUR, George Simion, a anunțat că parlamentarii opoziției nu vor intra în sala de plen, pentru a determina constatarea lipsei de cvorum. Simion cere amânarea dezbaterii și a votului moțiunilor de cenzură pentru ziua de luni.

Știrea inițială

Plenul comun al Parlamentului dezbate şi votează, astăzi, cele patru moţiuni de cenzură depuse de AUR, S.O.S România şi POT la adresa Guvernului Bolojan, în urma angajării răspunderii pe proiectele de lege care cuprind măsurile din pachetul doi de reformă.

Opoziţia a decis să nu depună moţiune de cenzură pentru proiectul privind pensionarea magistraţilor, scrie news.ro.

Cele patru moţiuni depuse de AUR, S.O.S România şi POT se intitulează: „Demisia guvernului Bolojan – cel mai bun tratament pentru sistemul de sănătate, dar şi pentru România!”, „Opriţi politizarea companiilor publice. Opriţi batjocorirea proprietăţii statului!”, „Guvernul mimează reforma – ASF, ANRE şi ANCOM continuă să fie instituţii corupte, incompetente şi rău-voitoare, captive clientelei politice şi lipsite de guvernanţă profesionistă” şi „Opriţi sărăcirea românilor! Tăiaţi de la voi, nu de la ei!”.

Potrivit procedurii, pentru fiecare moţiune de cenzură se va organiza o şedinţă de plen comun. Moţiunea va fi citită din nou, în plen şi va urma dezbaterea şi votul. Ulterior, va începe o nouă şedinţă de plen, pentru următoarea moţiune, până la epuizarea celor patru moţiuni.

Pentru a fi adoptate, moţiunile au nevoie de 233 de voturi favorabile. Coaliţia de guvernare formată din PSD, PNL, USR, UDMR şi minorităţile naţionale, are, în acest moment, 311 parlamentari în timp ce Opoziţia formată din AUR, S.O.S România şi POT are doar 119 parlamentari.

Neafiliaţii din Parlament numără 34 de membri , 17 la Camera Deputaţilor şi 6 la Senat, plul noul grup nou format, Pace- Întâi România, care are 11 membri.

După votul din Parlament, în cazul în care moţiunile de cenzură sunt respinse, Opoziţia mai are posibilitatea să le atace la Curtea Constituţională.

Singurul proiect pe care Opoziţia nu a depus moţiune de cenzură este cel privind pensiile magistraţilor. Cu toate acestea, proiectul nu va ajunge la promulgare, deoarece Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a anunţat că va sesiza Curtea Constituţională cu privire la legea prin care sunt modificate condiţiile de pensionare pentru magistraţi, pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea în Parlament.

Argumentele ICCJ se referă la încălcarea prevederilor din Constituţie referitoare la principiul statului de drept şi a articolelor privind condiţiile în care Guvernul îşi poate angaja răspunderea asupra unui proiect de lege. Instanţa supremă consideră că legea care modifică pensiile judecătorilor şi procurorilor „încalcă nu mai puţin de 37 de decizii obligatorii ale Curţii Constituţionale şi numeroase principii fundamentale ale statului de drept”.

Pachetul conținea inițial și reforma administrației locale, proiect de lege amânat cu două săptămâni după o neînțelegere cu privire la procentul de posturi ce urmează să fie desființate în administrația locală, social-democrații fiind foarte nemulțumiți că premierul ar fi propus la ultimele discuții reducerea cu 45% (mare parte vacante).

***