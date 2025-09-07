cursdeguvernare

duminică

7 septembrie, 2025

Patronatele din turism: numărul turiștilor sosiți pe litoral a crescut cu 5,9%, în primele trei luni de sezon, față de aceeași perioadă din 2024. Per total an – scădere moderată

De Vladimir Ionescu

7 septembrie, 2025

Între lunile mai și iulie 2025, primele 3 luni de sezon, numărul sosirilor de turiști pe litoral a crescut cu 5,9% comparativ cu aceeași perioadă din 2024, transmite Federația Patronatelor din Turismul Românesc, într-un comunicat, citând date INS.

Astfel în perioada mai–iulie 2024 s-au înregistrat 699.752 sosiri, iar în mai–iulie 2025 au fost 740.978 sosiri, adică un plus de 41.226 de turiști. „Aceste cifre contrazic ferm afirmațiile despre scăderi dramatice pe litoral. INS confirmă: litoralul rămâne o destinație competitivă și atractivă, atât pentru turiștii români, cât și pentru cei străini”, se arată în comunicatul FPTR.

Litoralul românesc crește și contrazice campaniile de imagine negativă, adaugă sursa citată. „Analiza turismului trebuie făcută pe date oficiale, nu pe impresii sau declarații emoționale. INS arată clar: iulie a adus o scădere punctuală, dar primele șapte luni confirmă stabilitate și chiar o tendință de creștere a turiștilor străini. În loc să vorbim despre prăbușire, ar trebui să discutăm despre cum transformăm aceste date în strategii concrete pentru dezvoltarea turismului românesc”, a declarat Dragoș Răducan, președintele FPTR.


Federația mai arată că turismul de incoming este în creștere, dar și admite că turismul intern trece printr-o scădere minoră, generată de majorări de taxe, campanii mediatice antiturism, lipsa de viziune guvernamentală, creșterea costurilor. „Totuși, nu vorbim despre un colaps, ci despre o perioadă dificilă din care turismul românesc poate ieși consolidat. București, Constanța și Brașov confirmă statutul de poli principali ai turismului românesc”, precizează FPTR.

Evoluția ianuarie – iulie 2025 la nivel național, comparativ cu 2024

  • Sosirile totale de turiști au scăzut ușor, cu -1%;

  • Înnoptările au crescut cu +0,3%;

  • Gradul de ocupare netă a fost de 31,8% (față de 32,1% în 2024);

  • Turiștii străini au contribuit la creștere (+4,5% la sosiri și +4,3% la înnoptări), compensând scăderea moderată a turismului intern.

  • Top destinații după numărul sosirilor: București (1,117 milioane), Constanța (945,4 mii), Brașov (768,1 mii).

  • Top destinații după înnoptări: Constanța (2,802 milioane), București (2,260 milioane), Brașov (1,445 milioane).

  • Cei mai mulți turiști străini provin din Germania, Italia și Israel.

(Citește și Destinațiile preferate de români în această vară: Madeira, Paris, Malta, Barcelona şi Mallorca – Agenția de turism Eturia)

***


