Patronate: Minivanța de Sfânta Maria, cel mai aglomerat weekend al sezonului estival/ Grad de ocupare de 95% pe litoral și de 80% în Delta Dunării și în rural

Federația Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR) estimează că minivacanța de Sfânta Maria (15–17 august 2025) va fi cel mai aglomerat weekend al sezonului estival, cu litoralul românesc în prim-plan și aproximativ 352.000 de turiști în toată țara.

Conform datelor Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, la data de 14 august 2025 litoralul românesc dispune de 155.605 locuri de cazare clasificate.

Pentru minivacanța de Sfânta Maria, gradul de ocupare este estimat la peste 95%, respectiv aproximativ 150.000 de turiști.

Cele mai solicitate stațiuni de pe litoral sunt Eforie Nord, Mamaia și Costinești, urmate de Neptun–Olimp și Venus.

În ultimii ani, românii optează tot mai mult pentru hotelurile care oferă pachete all inclusive, preferând confortul de a avea mesele, băuturile și accesul la facilități de agrement incluse în prețul sejurului. Această tendință este vizibilă mai ales în stațiunile din sudul litoralului, unde resorturile all inclusive înregistrează grad maxim de ocupare în perioada minivacanței, potrivit FPTR.

“Și cu această ocazie, minivacanța de Sfânta Maria ne-a întărit convingerea că turismul românesc se confruntă cu două realități majore: pe de o parte, potențialul uriaș al litoralului, capabil să atragă zilnic până la 150.000 de turiști în unități clasificate, în ciuda încercărilor de dezinformare din mediul online și din anumite segmente ale presei; pe de altă parte, limitele infrastructurii de transport și capacitatea insuficientă de gestionare a vârfurilor de cerere, pentru care răspund direct Ministerul Transporturilor, companiile naționale de transport feroviar și rutier, precum și autoritățile locale din principalele destinații turistice. Lipsa unei coordonări eficiente între aceste instituții și mediul privat afectează experiența turiștilor și imaginea României ca destinație. Dacă vrem ca aceste momente de vârf să devină regulă și nu simple episoade izolate de vară, avem nevoie de investiții serioase, planificare pe termen lung și implementarea unei strategii coerente pe tot parcursul anului”, a declarat Dragoș Răducan, președintele FPTR.

Stațiuni montane – grad ridicat de ocupare

Stațiunile montane dispun de 72.342 locuri de cazare clasificate, iar pentru această minivacanță gradul de ocupare este estimat la peste 60%, aproximativ 43.500 turiști. Sinaia, Bușteni, Predeal, Bran–Moieciu și Păltiniș înregistrează un grad de ocupare de 70–85%, cu oferte de la aproximativ 160 lei/persoană/noapte (mic dejun inclus) la unități de 3*. Pachetele includ drumeții, activități outdoor și evenimente culturale de sezon.



Delta Dunării dispune de 15.108 locuri de cazare clasificate, iar pentru această minivacanță gradul de ocupare este estimat la peste 80%, aproximativ12.000 turiști.

Unitățile din Crișan, Murighiol și Sfântu Gheorghe raportează ocupare de 85–90%. Pachetele all-inclusive pornesc de la 1.700 lei/adult pentru 3 nopți, iar în cazul cazărilor premium tarifele ajung la 496 lei/noapte/adult. Gastronomia locală și tururile cu barca rămân principalele atracții.

Turism rural – tradiție și gastronomie locală/ Flux mare de credincioși la centrele de pelerinaj

Turismul rural dispune de 84.061 locuri de cazare clasificate, iar pentru această minivacanță gradul de ocupare este estimat la peste 80%, aproximativ 67.000 turiști.

Bucovina, Maramureș și zona Bran–Moieciu–Fundata sunt la capacitate ridicată, cu pachete care includ mese tradiționale și activități în aer liber. Tarifele sunt, în general, mai mici decât în stațiunile clasice, iar evenimente precum Bran Summer Fest sporesc atractivitatea destinațiilor.



În această perioadă, mănăstirile din Moldova devin puncte centrale de atracție spirituală, atrăgând zeci de mii de credincioși din întreaga țară și din diaspora. Mănăstirea Nicula (Cluj) este pregătită să primească aproximativ 80.000 de pelerini în zilele de 14–15 august, iar Mănăstirea Putna își sărbătorește hramul istoric prin evenimente religioase și culturale, care adună mii de participanți. Atât Mănăstirea Putna, cât și Sanctuarul Marian de la Cacica atrag mii de credincioși, beneficiind de pachete de pelerinaj organizate special pentru această perioadă.



După acest weekend prelungit, tarifele pe litoralul românesc vor scădea cu aproximativ 15–20%, odată cu intrarea în perioada de sezon intermediar. În luna septembrie, odată cu lansarea celei de-a 47-a ediții a programului «Litoralul pentru Toți», inițiativă a FPTR susținută exclusiv de mediul privat, turiștii vor beneficia de reduceri semnificative la cazare și masă, care pot ajunge până la 70% față de tarifele din vârful de sezon.

***