Număr record de patronate care cer eliminarea IMCA: 64% dintre companii acuză impact pe investiții

Patronatele din România au lansat marți, la comun, un nou apel pentru eliminarea IMCA, impozitul minim pe cifra de afaceri de 1% aplicat companiilor mari, cu afaceri de peste 50 milioane de euro.

Conform unui comunicat de presă comun al mediului de afaceri și unui așa-numit sondaj fulger în rândul companiilor, 64% dintre firmele mari acuză impact pe investiții din cauza IMCA.

Documentul este semnat de organizațiile patronale:

AHK – Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană, AMCHAM – Camera de Comerț Amercană în România, AOAR – Asociația Oamenilor de Afaceri din România, BRCC – Camera de Comerț Britanico-Română, BEROCC – Camera de Comerț Belgio-Luxemburgheză-Româno-Moldovenească, CONCORDIA – Confederația Patronală Concordia, CCIBRP – Camera de Comerț și Industrie Bilaterală ROMÂNIA-PORTUGALIA, CCIFER – Camera Franceză de Comerț, Industrie și Agricultură în România, CCIpR – Camera de Comerț Italiană în România, CCE-R – Camera de Comerț Elveția – România, FIC – Consiliul Investitorilor Străini, HRCC – Camera Bilaterală de Comerț Grecia – România, NRCC – Camera de Comerț Olandeză în România și RBL – Fundația Romanian Business Leaders.

IMCA – produce pierderi și e o frână pentru investiții

”În perspectiva discuțiilor privind construcția bugetului de stat pentru 2026, mediul de afaceri din România reiterează apelul ferm adresat decidenților de a elimina impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA).

Într-un context macroeconomic și bugetar complicat și un climat geopolitic tensionat, IMCA reprezintă una dintre principalele bariere în calea investițiilor, contrar obiectivului declarat al României de a atrage capital pentru dezvoltare economică. Într-o perioadă în care mediul privat trece prin restructurări și disponibilizări, menținerea IMCA adaugă presiune suplimentară pe companiile care încearcă să-și susțină activitatea și să păstreze locurile de muncă”, au transmis marți patronatele.

Rezultatele sondajului realizat în comunitățile de afaceri arată impactul concret al IMCA:

din 80 companii care au răspuns, 55 au declarat că sunt direct afectate, cu impact în multiple sectoare economice.

64% dintre companii au amânat, redus sau reconsiderat planurile de investiții odată cu introducerea IMCA.

Aproximativ 60% au semnalat un impact major asupra operațiunilor prin efecte asupra sumelor disponibile pentru investiții, prețurilor, lanțurilor de aprovizionare, politicilor de personal și restructurărilor.

Patronatele: Impozitarea cifrei de afaceri contravine principiilor economice de bază

Conform patronatelor, la nivel de politică fiscală, impozitarea bazată pe cifra de afaceri indiferent de existența profitului contravine principiilor economice de bază, nefiind utilizată în niciuna dintre țările dezvoltate din Uniunea Europeană.

”Măsura ignoră realitățile sectoriale și ciclicitatea economică, reducând apetitul pentru investiții majore, pe termen lung, mai ales în proiecte de tip greenfield. România are nevoie de investiții cu valoare adăugată mare, locuri de muncă și transfer de know-how, nu de descurajarea capitalului productiv. Atractivitatea României pentru investitori este deja în scădere, în timp ce alte țări din regiune, precum Polonia, Cehia sau Bulgaria, sunt alese ca destinație de investiții în detrimentul României”, afirmă patronatele.

Potrivit patronatelor, prin comparație cu nivelul fiscalității din țările menționate, deși pe alocuri s-ar putea considera că România are o impozitare inferioară – dată fiind cota de impozit pe profit de 16% –, luând în considerare IMCA, companiile acuză o rată efectivă de impozitare a profitului superioară, care poate ajunge chiar și la 90% în unele situații.

Companiile cu marje mici, cele mai lovite de IMCA

”Mai mult, investitorii noi nu vor fi dispuși să vină în România pentru a plăti impozit chiar și în anii în care înregistrează pierdere. În condițiile în care România trebuie să se integreze în lanțurile valorice europene și să contribuie la efortul comun de creștere a competitivității economice și a capacității de apărare, menținerea IMCA înseamnă, de fapt, ratarea unei oportunități strategice.

Impozitul minim pe cifra de afaceri afectează în mod disproporționat companiile cu marje reduse de profit, descurajează investițiile și subminează competitivitatea economiei românești față de toate țările din regiune. Fiind aplicat cumulativ pe întreg lanțul de productie și distribuție, acest tip de impozit generează distorsiuni de piață și alimentează inflația. Pe termen mediu, în contextul încetinirii economice, menținerea IMCA riscă să elimine multe firme din piață, reducând baza de impozitare și afectând colectarea veniturilor bugetare, prin efecte negative asupra investițiilor, productivitătii și dezvoltării afacerilor din Romania. Pentru mediul de afaceri este îngrijorătoare perspectiva ca eventualele scăderi de venituri să fie, pe viitor, acompaniate de creșterea poverii fiscale tot asupra sectorului privat și a consumatorilor”, arată patronatele.

Acestea mai transmit că prelungirea aplicării unei măsuri introduse inițial cu caracter temporar, în absența unor reforme structurale reale pentru combaterea marii evaziuni fiscale, digitalizare, îmbunătățirea conformării voluntare, sau restructurarea și eficientizarea cheltuielilor publice, este profund nedreaptă pentru mediul economic.

”Prin urmare, adresăm din nou factorilor de decizie solicitarea de a elimina această taxă discriminatorie și de a construi bugetul de stat pentru 2026 pe baza unui cadru fiscal coerent, predictibil și bine fundamentat, evitând soluțiile ad-hoc sau insuficient testate care generează instabilitate. O arhitectură fiscală solidă, aliniată principiilor economice și practicilor europene, care să încurajeze investițiile și competitivitatea, este în beneficiul întregii economii și creează un climat de încredere pentru investiții pe termen lung în România”, au mai transmis patronatele.

