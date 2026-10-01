PATROMIL cere ca fondurile SAFE să lase în România capacități reale de producție și oferă autorităților expertiză tehnică, industrială și de business

Asociația Patronală Română a Producătorilor de Tehnică Militară (PATROMIL) solicită Guvernului să prezinte public, pentru fiecare program finanțat prin Instrumentul „Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE), ce capacități industriale vor rămâne efectiv în România și anunță că pune la dispoziția autorităților, pro bono, expertiza companiilor membre pentru optimizarea și accelerarea contractelor.

România beneficiază prin SAFE de o alocare de 16,68 miliarde de euro, sub forma unui împrumut destinat investițiilor în apărare și infrastructură duală. Potrivit datelor oficiale, din această sumă, 4,2 miliarde de euro sunt destinate infrastructurii duale, iar 12,48 miliarde de euro echipamentelor militare.

PATROMIL: achiziția nu este echivalentă cu dezvoltarea unei capacități industriale

PATROMIL susține că succesul programului nu ar trebui urmărit doar prin numărul sistemelor militare livrate sau prin valoarea investițiilor anunțate, ci și prin capacitățile industriale dobândite de România.

„PATROMIL solicită Guvernului să prezinte public, program cu program, ce capacități industriale rămân efectiv în România în urma contractelor finanțate prin SAFE”, arată asociația într-un comunicat.

Potrivit organizației, există o diferență între achiziția unui sistem militar și dobândirea capacității de a-l fabrica, întreține, adapta, moderniza și înlocui în România. Patronatul subliniază că simpla amplasare a unei fabrici pe teritoriul național nu ar garanta, în sine, accesul la tehnologie, documentație sau dreptul de a continua producția în situații de criză.

Organizația propune un parteneriat cu autoritățile

PATROMIL afirmă că este disponibilă să mobilizeze fără costuri pentru stat expertiza tehnică, industrială și de business a companiilor membre pentru sprijinirea implementării programelor SAFE.

Contribuția propusă ar putea include cartografierea capacităților industriale existente, identificarea furnizorilor și subcontractanților români, analiza opțiunilor de localizare, clarificarea cerințelor privind transferul tehnologic și identificarea unor soluții pentru accelerarea implementării industriale.

„PATROMIL propune autorităților un mecanism de lucru pragmatic”, precizează asociația, menționând că demersul ar urma să se desfășoare în limitele legale și fără interferență cu responsabilitățile instituțiilor statului.

PATROMIL solicită o situația centralizată, neclasificată a proiectelor SAFE

Asociația cere Guvernului, Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Economiei să prezinte o situație centralizată, neclasificată, pentru fiecare program SAFE.

Documentul solicitat ar trebui să indice produsul și compania producătoare, structura de proprietate și control, valoarea activităților contractate în România, natura producției, drepturile tehnologice dobândite și momentul la care capacitatea de producție ar urma să devină operațională.

PATROMIL solicită, de asemenea, clarificarea modului în care trebuie interpretat obiectivul privind realizarea în România a 60% din producție. Asociația susține că procentul ar trebui raportat la rezultate industriale verificabile și diferențiat de simpla înregistrare a unei companii în România, localizarea unei fabrici sau asamblarea unor componente importate.

„Pentru industrie, indicatorul relevant este valoarea adăugată și autonomia industrială obținute: ce componente și sisteme sunt fabricate local, cine controlează decizia de producție, ce tehnologie este transferată și ce drepturi rămân disponibile după încheierea contractelor”, se arată în comunicat.

România a primit prima tranșă de 2,5 miliarde de euro

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, România a primit la 26 august prima plată în cadrul SAFE, în valoare de aproximativ 2,5 miliarde de euro, reprezentând 15% din alocarea totală de 16,68 miliarde de euro. MApN a precizat că, în lunile august și septembrie, efectuează plăți de aproximativ 800 de milioane de euro pentru tehnică militară contractată și dezvoltarea unor capacități de producție în România.

Guvernul a anunțat anterior că, în prima etapă a programului, au fost semnate contracte pentru achiziția mașinilor de luptă ale infanteriei și a unor nave, cu componente de producție localizate în România. În cazul mașinilor de luptă, producția finală și mai multe elemente esențiale sunt prevăzute să fie realizate la Mediaș, iar pentru nave este prevăzută realizarea producției și a unor lucrări de integrare la unul dintre șantierele navale din România.

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