Patria Bank a încheiat anul 2025 cu un profit net de 50,2 mil. lei, în creştere cu 53% faţă de anul precedent

Patria Bank a încheiat anul 2025 cu un profit net de 50,2 milioane lei, în creştere cu 53% faţă de anul precedent, în timp ce venitul net bancar a ajuns la 251,5 milioane lei, în creştere cu 18% faţă de 2024.

La 31 decembrie 2025, Patria Bank a raportat active totale de 5,299 miliarde lei, în creştere cu 18% faţă de 31 decembrie 2024 (4,486 miliarde lei), evoluţie susţinută de dinamica solidă a creditării şi de creşterea plasamentelor în instrumente cu risc redus, conform News.ro.

În structura portofoliului, creditele performante au crescut la 2,788 miliarde lei (+18%), în timp ce creditele neperformante au înregistrat o creştere moderată la 125,6 milioane lei (+9%). Pe fondul acestei evoluţii, rata expunerilor neperformante (NPE) s-a îmbunătăţit, coborând de la 4,07% la 3,56% la finalul lui 2025.

”Patria Bank (BVB: PBK) a încheiat anul 2025 cu un profit net de 50,2 milioane lei, în creştere cu 53% faţă de anul precedent, rezultat care reflectă consolidarea performanţei operaţionale şi capacitatea băncii de a genera profitabilitate într-un context economic şi fiscal mai exigent. Evoluţia pozitivă a fost susţinută de creşterea veniturilor, îmbunătăţirea eficienţei operaţionale şi expansiunea echilibrată a portofoliului de credite performante”, arată raportul băncii.

Venitul net bancar a ajuns la 251,5 milioane lei, în creştere cu 18% faţă de 2024, susţinut în principal de avansul veniturilor nete din dobânzi (+16%), precum şi de dinamica pozitivă a veniturilor din activitatea financiară (+28%). Cheltuielile operaţionale au crescut cu 8%, într-un context caracterizat de majorarea taxei pe cifra de afaceri şi de investiţii continue în infrastructura IT, securitate cibernetică şi marketing. În acest cadru, raportul cost/venituri s-a îmbunătăţit la 70%, comparativ cu 76% în 2024 (64% faţă de 73% excluzând impactul taxei pe cifra de afaceri pentru anii 2025 si 2024).

„La finalul anului 2025, evoluţia indicatorilor relevanţi pentru bancă arată o capacitate bună de execuţie comercială şi de consolidare a bazei de finanţare. Am menţinut un ritm activ în zona de creditare, iar soldul surselor atrase a atins un nou maxim, reflectând încrederea clienţilor şi o structură stabilă a resurselor. În paralel, am continuat să extindem utilizarea canalelor digitale, iar creşterea numărului de utilizatori online ai băncii confirmă adaptarea rapidă a clienţilor la noile instrumente. Ne propunem să continuăm creşterea pe baze prudente, cu o utilizare eficientă a capitalului şi o disciplină constantă în administrarea riscurilor, astfel încât să păstrăm echilibrul între dezvoltare şi stabilitate într-un mediu economic în continuă ajustare”, a declarat Valentin Vancea, director general al Patria Bank.

Profitul operaţional a atins 76,4 milioane lei, în creştere cu 47% faţă de anul precedent. Rentabilitatea capitalurilor proprii (RoE) s-a situat la 10,9%, iar rentabilitatea activelor (RoA) la 1,0%, ambele peste nivelurile înregistrate la 31 decembrie 2024.

Activele totale au depăşit pragul de 5,3 miliarde lei, în creştere cu 18% faţă de finalul anului anterior, evoluţie susţinută de dinamica solidă a creditării şi de creşterea investiţiilor în titluri de datorie. Portofoliul total de credite performante a urcat la 2,79 miliarde lei (+18%), iar raportul credite brute/depozite a ajuns la 71%, faţă de 67% la 31 decembrie 2024, reflectând o utilizare mai eficientă a resurselor atrase.

Banca a continuat să îşi consolideze profilul de risc, reducând rata expunerilor neperformante (NPE) la 3,56%, de la 4,07% la finalul anului precedent. Gradul de acoperire a creditelor neperformante s-a menţinut la un nivel solid, de aproximativ 56%, confirmând disciplina în administrarea riscului de credit şi eficienţa proceselor de colectare şi write-off.

Pe zona comercială, banca a înregistrat o creştere susţinută a creditării pe toate segmentele de business. Portofoliul IMM a ajuns la 801 milioane lei (+19% faţă de decembrie 2024), segmentul Corporate la 583 milioane lei (+22%), segmentul Agro la 405 milioane lei (+34%), iar segmentul Micro la 420 milioane lei (+10%). Vânzările de credite noi către persoane juridice au depăşit 1,25 miliarde lei în 2025, în creştere cu 5% faţă de anul precedent. În zona de retail, banca a acordat credite garantate şi negarantate în valoare totală de 285 milioane lei în 2025, în creştere faţă de anul anterior, cu o dinamică puternică a creditelor garantate, care şi-au dublat volumul faţă de 2024.

Patria Bank a continuat să îşi dezvolte capacităţile digitale, înregistrând o creştere de 13% a numărului de utilizatori ai platformei Patria Online şi un avans de 16% al tranzacţiilor efectuate prin Internet & Mobile Banking în 2025. Extinderea funcţionalităţilor digitale şi lansarea de produse accesibile integral online contribuie la diversificarea veniturilor şi la creşterea gradului de interacţiune cu clienţii.

Rata fondurilor proprii totale s-a situat la 21,11%, peste nivelul anului anterior şi peste cerinţele reglementate, reflectând o bază de capital solidă şi o utilizare eficientă a resurselor proprii.

Patria Bank este o bancă românească listată pe Piaţa Reglementată a Bursei de Valori Bucureşti (simbol bursier: PBK) ce oferă produse şi servicii financiare – de la conturi curente, economisire şi credite, până la soluţii digitale moderne – adresate atât persoanelor fizice, cât şi microîntreprinderilor, IMM-urilor şi sectorului agricol. Patria Bank este parte a unui grup financiar care include şi Patria Credit IFN, specializată în microfinanţare rurală, şi SAI Patria Asset Management, administrator de fonduri de investiţii. Acţionarul majoritar al băncii este fondul de investiţii Emerging Europe Accession Fund (EEAF un fond de private equity ai carui principali investitori sunt BERD (Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare), FEI (Fondul European de Investiţii, parte a Grupului Băncii Europene pentru Investiţii), DEG (Banca de Dezvoltare, parte a grupului bancar KFW) si BSTDB (Banca de Dezvoltare a Regiunii Marii Negre).

