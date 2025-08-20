Rezultate Patria Bank, la S1 2025: Creștere de 24% a portofoliului de credite, cu impuls puternic din zona Agro și IMM-uri

Patria Bank (PBK), bancă de dimensiune redusă ce finanțează în principal companii antreprenoriale locale și proiecte din domeniul agricol, raportat o creștere puternică a portofoliului de credite și a vânzărilor de credite noi în primul semestru din 2025, conform datelor operaționale publicate miercuri la Bursa de Valori București (BVB).

La 30 iunie 2025, portofoliul total de credite performante acordate persoanelor juridice a atins 2,13 miliarde lei, în creștere cu 16% față de sfârșitul anului 2024 și cu 24% față de aceeași perioadă a anului trecut. Toate segmentele au contribuit la creșterea portofoliului de credite, cu avansuri semnificative în zona Agro (+33% față de decembrie 2024), Micro (+15%) și IMM & Corporate (+12%).

Banca spune că creșterile au fost susținute de programe de finanțare specializate, inclusiv parteneriate cu Fondul European de Investiții (InvestEU).

În segmentul AGRO, activitățile din primul semestru al anului s-au concentrat pe finanțarea dedicată pentru agricultura sezonieră și modernizare, precum și pe finanțări în industria alimentară.

Interes în creștere din partea fermierilor pentru proiecte cu fonduri europene

Conform raportului publicat la BVB, cererea de finanțare din partea fermierilor români în prima jumătate a anului 2025 reflectă o dinamică pozitivă alimentată de nevoile de capital de lucru ale fermierilor, precum și de interesul în creștere pentru proiecte cu fonduri europene.

În același timp, depozitele atrase de la clienții persoane juridice au crescut cu 6,1% față de sfârșitul anului 2024 și cu 52% față de 30 iunie 2024, ajungând la 1,69 miliarde lei.

Pe segmentul retail, soldul total al creditelor performante a atins 536 milioane lei la 30 iunie 2025, o creștere moderată, de 10%, față de aceeași perioadă a anului trecut, susținută de avansul creditelor negarantate (+51% față de iunie 2024). Vânzările de credite noi aferente segmentului de retail au fost de 67 milioane lei în T2 2025, cu 48% peste nivelul din T2 2024, fiind dominate de creditele negarantate (82% din total).

În ceea ce privește sursele de finanțare aferente segmentului de retail (depozite la termen și conturi curente), acestea au totalizat 2,09 miliarde lei în primul semestru din 2025, menținându-se stabile comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, în pofida presiunilor concurențiale din piață, mai arată banca.

