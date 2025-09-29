Pas decisiv spre UE – Partidul Maiei Sandu câștigă 55 de mandate din cele 101 ale Parlamentului de la Chișinău – Rezultatele parțiale ale unor alegeri desfășurate sub asediu

Partiul Acțiune și Solidaritate (PAS) al președintei Maia Sandu, câștigă alegerile parlamentare în Republica Moldova și se apropie de majoritatea de peste 50% necesară pentru a guverna.

După numărarea voturilor din 99,38 secții de votare, PAS conduce cu 49,95% din voturi – ceea ce i-ar asigura (după redistribuiri) 55 din cele 101 mandate dale Parlamentului de la Chișinău.

Mai sunt de numărat voturile din circa 20 de secții de vot de pe continentul american și din câteva state din Europa de Vest.

PAS e urmat de socialiștii pro-rusi din Blocul Patriotic (24,31%), ”Alternativa” (8,0%), ”Partidul nostru” (6,22%) și Partidul Democrația Acasă (5,64%).

Alegerile s-au desfășurat sub asediul războiului hibrid din Rusia, care au continuat onclusiv în ziua votului, cu alerte cu bombă, milioane de atacuri cibernetice și sute de incidente privind cumpărarea de voturi.

Urnele s-au închis în Republica Moldova la ora 21:00, dar votul continua în Diaspora, mai exact în Europa Occidentală și peste Ocean. Cel mai probabil, prezența la urne va depăși 52%, ceea ce înseamnă că peste 1,6 milioane de cetățeni moldoveni cu drept de vot și-au exprimat opțiunea la alegerile legislative de duminică. Dintre aceștia, aproximativ 270.000 au făcut-o în afara granițelor țării.



În joc au fost 101 de mandate de deputat. În cursa electorală au participat:

14 partide politice: Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), Partidul „Democrația Acasă” (PPDA), Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB), Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE), Partidul Social Democrat European (PSDE), Partidul Național Moldovenesc (PNM), Mișcarea „Respect Moldova” (MRM), Liga Orașelor și Comunelor (LOC), Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), Alianța „Moldovenii” (AM), Partidul „Noua Opțiune Istorică” (NOI), Partidul Liberal (PL), Uniunea Creștin-Socială din Moldova (UCSM) și Partidul Nostru (PN);

4 blocuri electorale (Blocul electoral patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei, Blocul electoral „Alternativa”, Blocul electoral „Împreună” și Blocul Unirea Națiunii);

4 candidați independenți (Andrei Năstase, Olesea Stamate, Victoria Sanduța și Tatiana Crețu).

Accesul în Parlament este condiționat de atingerea pragului electoral stabilit de legislație: 5% pentru partide politice, 7% pentru blocuri electorale și 2% pentru candidații independenți.

O zi cu atacuri cibernetice și alerte cu bombă. Risc de „dezordini și „destabilizări”

La câteva ore după deschiderea urnelor, premierul Dorin Recean a dezvăluit că, sâmbătă și duminică, infrastructura aferentă procesului electoral a fost supusă unor atacuri cibernetice fără precedent.

„E vorba, în special, de cec.md (site-ul Comisiei Electorale Centrale), precum și mai multe secții de vot din afara țării. Toate atacurile au fost detectate și neutralizate în timp real, fără afectarea procesului electoral. În prezent, Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) a blocat platforma host.md din cauza unui atac cibernetic masiv. Prin urmare, circa 4000 de site-uri nu sunt funcționale. Atacurile sunt orchestrate simultan cu scopul de a supraîncărca rețeaua STISC, care deservește CEC și altă infrastructură electorală’, a afirmat Recean.

Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) a venit cu completări, indicând mai multe ținte: sistemele guvernamentale de servicii în cloud și de asigurare automată a proceselor, precum și unele stații de vot din diaspora.

„Printre incidente s-au numărat atacuri de blocare distribuită, inclusiv unul orchestrat simultan din mai multe țări, cu peste 16 milioane de sesiuni generate, conceput pentru a simula trafic real și a ocoli sistemele de protecție, tentative de introducere a codului malițios în bazele de date și infecții cu programe informatice nocive pe stații de vot”, a comunicat STISC. Toate atacurile au fost detectate și neutralizate în timp real de către STISC, fără a afecta disponibilitatea sau integritatea serviciilor electorale.

Atacurile cibernetice au fost dublate de o serie lungă de alerte false cu bombă la secții de votare din România și în mai multe state europene, dar și în Transnistria. Aici, autoritățile au decis reamplasarea, în regim de urgență, a secțiilor de votare vizate în locațiile de rezervă. Ulterior, procesul electoral a continuat fără probleme.

Republica Moldova rămâne în alertă și după închiderea urnelor. Poliţia Naţională a anunţat cǎ deţine informaţii în legătură cu unele grupuri de persoane care ar intenţiona, începând cu miezul nopţii şi pe parcursul zilei de mâine, organizarea de dezordini şi destabilizări în capitalǎ, în cadrul unui protest. „Forţele de ordine nu vor admite încălcări ale legii, perturbarea ordinii publice, punerea în pericol a cetăţenilor, precum şi periclitarea securităţii naţionale”, a comunicat Poliția.

Igor Dodon îndeamnă la proteste

Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, care este și copreședintele Blocului electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei, a anunțat că va organiza, luni la prânz, un protest în fața Parlamentului împotriva unei presupuse intenții a Guvernului de la Chișinău de a anula alegerile parlamentare.

El a declarat, duminică, că victoria opoziției în alegerile parlamentare este evidentă și că prin acest protest va fi apărată victoria partidelor de stânga.

„Am văzut că doamna Maia Sandu deja a declarat că poate să anuleze alegerile parlamentare. Asta denotă frica și panica în rândul guvernării, care pierde puterea pentru că patru ani nu au făcut nimic. Eu vreau să vin cu un mesaj către toți cetățenii din Republica Moldova să fim gata mâine să apărăm victoria noastră. Faptul că opoziția va învinge la aceste alegeri parlamentare deja este evident. Trebuie să nu le permitem să ne anuleze voturile. Maia Sandu a dat de înțeles astăzi că este gata să anuleze alegerile. Asta înseamnă că ei pregătesc posibil un scenariu ca în România. Știm ce a avut loc în România anul trecut, anularea alegerilor”, a afirmat Dodon.

El a acuzat Occidentul că s-a implicat în campania electorală din Republica Moldova, afirmând că vizitele liderilor externi au însemnat „o implicare în treburile interne ale Republicii Moldova”.

***