Partidul Tisza nu va participa la fondarea niciunui partid nou, de dincolo de graniţele Ungariei

Vicepreședintele Partidului Tisza, Zoltán Tarr, a afirmat într-o postare pe Facebook că formațiunea sa urmărește consolidarea unității și reconcilierea națiunii maghiare și respinge implicarea în inițiative politice din afara Ungariei care ar putea fragmenta comunitățile maghiare.

„Partidul Tisza lucrează pentru unitatea și reconcilierea națiunii maghiare, nu îşi asumă niciun rol în fondarea niciunui partid nou, de dincolo de graniţele Ungariei, și nu susține inițiative care ar fi potrivite pentru divizarea comunității”, a declarat vicepreședintele Partidului Tisza, Zoltán Tarr, în postarea sa de pe Facebook, potrivit Rador.

El a reiterat principiul potrivit căruia viața politică internă a comunităților maghiare din afara țării trebuie să fie decisă exclusiv de către cei care trăiesc acolo, fără intervenția Budapestei.

Oficialul, prezentat ca viitor responsabil al Ministerului pentru Relații Sociale și Cultură, a precizat că viitorul guvern condus de Péter Magyar (foto) va construi relațiile cu maghiarii din diaspora pe baza transparenței, a respectului reciproc și a unei colaborări instituționale clare.

Protejarea identității culturale și a intereselor maghiarilor din afara granițelor rămâne o prioritate strategică

În același timp, Tarr a subliniat că protejarea identității culturale și a intereselor maghiarilor din afara granițelor rămâne o prioritate strategică, dar a insistat asupra necesității unor schimbări privind modul de utilizare și control al fondurilor provenite din Ungaria. El a anunțat susținerea unui proces de verificare a modului în care au fost cheltuite subvențiile acordate în ultimul deceniu comunităților maghiare din diaspora, în numele unei mai bune transparențe și eficiențe.

Zoltán Tarr a subliniat că protejarea intereselor și identității culturale a maghiarilor de dincolo de graniţele Ungariei nu este o sarcină secundară, ci constituie baza muncii lor de zi cu zi. Drepturile deja dobândite vor fi păstrate în orice circumstanțe, dar, în același timp, se așteaptă schimbări fundamentale în domeniul transparenței și eficienței utilizării resurselor primite de Ungaria.

El a reiterat anunțul anterior al lui Péter Magyar, conform căruia, în interesul unei gestionări responsabile și al clarității, viitorul guvern Tisza va verifica utilizarea subvențiilor alocate acestor comunităţi maghiare în ultimul deceniu.

Fondatorul organizaţiei „Insula Kossuth Tisza din Transilvania”, István Kátai, a anunțat recent că înfiinţează un nou partid maghiar de dincolo de graniţele Ungariei, numit Partidul Unității Maghiare din România.

