Partidul populist de dreapta radicală, AfD, câștigă cu un scor copleșitor alegerile din landul Saxonia-Anhalt – CDU scade la jumătate

Primele exit-poll-uri după alegerile regionale din Saxonia-Anhalt arată că partidul de extremă dreaptă Alternativa pentru Germania (AfD) a câștigat detașat, fiind în poziția în care chiar să formeze un guvern de land – ar pentru primară când dreapta extremă câștigă alegerile după cel de al Doilea Război Mondial.

Conform unui sondaj realizat la ieșirea de la urne realizat de postul de televiziune ARD, AfD ia circa 44,5% din voturi. Un sondaj similar realizat de ZDF plasa votul pentru AfD la 44%, conform Euronews.

Aceleași sondaje plasau partidul Uniunea Creștin-Democrată al cancelarului Friedrich Merz pe locul al doilea, cu un umilitor 18,5%.

Marea întrebare este dacă avansul AfD va fi în cele din urmă suficient de mare pentru ca acesta să guverneze singur sau dacă celelalte partide vor putea forma o coaliție multicoloră pentru a-i bloca ascensiunea la guvernare..

Dacă rezultatele finale vor fi în concordanță cu sondajele realizate la ieșirea de la urne, AfD nu va putea conduce singură.

Prin urmare, o mare parte a atenției se îndreaptă către partidul populist Alianța Sahra Wagenknecht (BSW), care pare să se apropie de pragul de 5% pentru a putea în parlamentul regional din Saxonia-Anhalt. BSW a declarat că ar fi dispusă să coopereze cu AfD și ar putea asigura o guvernare pentru extrema dreaptă.

AfD și-a atins obiectivul declarat, candidatul principal Ulrich Siegmund declarând că partidul a făcut istorie în Saxonia-Anhalt. Proiecțiile arată că acesta se impune ca fiind de departe cea mai puternică forță politică din noul parlament al statului.

CDU, condusă de prim-ministrul al landului, Sven Schulze, a suferit o înfrângere rușinoasă, terminând la mare distanță pe locul doi.

Peste 1,7 milioane de oameni și-au exprimat votul într-un scrutin considerat un test crucial pentru coaliția federală a cancelarului Friedrich Merz.

Potrivit Infratest Dimap, patru probleme au fost decisive în alegeri: scăderea încrederii în partidele mainstream, securitatea socială, starea economiei și imigrația ilegală.

O victorie categorică a AfD pune presiune și pe cancelarul Friedrich Merz, al cărui partid, CDU, a fost detronat de AfD în sondajele naționale, în ciuda promisiunii de a restricționa imigrația ilegală și de a relansa economia stagnantă.

„Dacă AfD câștigă în Saxonia-Anhalt, criticii lui Merz vor deveni și mai vocali, iar apelurile la schimbarea conducerii partidului vor deveni imposibil de ignorat”, a declarat politologul Wolfgang Schroeder de la Universitatea din Kassel.

Cu toate acestea, Schroeder a mai spus că nu se așteaptă ca Merz să fie înlăturat rapid de la conducerea guvernului, având în vedere absența unui contracandidat puternic în CDU: „Din câte văd, nu există un candidat alternativ la funcția de cancelar.”

Printre principalele promisiuni de campanie ale AfD se numără o „ofensivă de antimigrare și deportare”, interzicerea steagurilor curcubeu în școlile publice și încetarea construcției de parcuri eoliene și solare.

Partidul a valorificat, de asemenea, un sentiment de nostalgie existent în fosta Germania de Est comunistă și un resentiment persistent față de decalajul privind veniturile față de fostul Occident, care se mai resimte la mai mult de o generație după căderea Zidului Berlinului în 1989.

***