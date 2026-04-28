Peter Magyar face un pas în România – Un cofondator al rețelei Tisza din Transilvania lansează un nou partid maghiar în România

Victoria lui Peter Magyar în alegerile parlamentare din Ungaria produce schimbări și în România, scrie presa de la Budapesta. Astfel, după prima organizație „Tisza Sziget” („Insula Tisza”) din Transilvania, se înființează și un partid.

Fondatorul unei „Insule Tisza” în Transilvania, o rețea informală de susținători ai noului partid de guvernământ din Ungaria, a anunțat înființarea unui nou partid în țara noastră, Partidului Unității Maghiare din România (RMEP), potrivit presei de la Budapesta.

Purtătorul de cuvânt al UDMR și-a exprimat speranța că noua formațiune nu are legătură cu Tisza, partidul condus de Péter Magyar

István Kátai, actor originar din Sfântu Gheorghe, a anunțat lansarea duminică seară.

„Așteptarea a luat sfârșit. RMEP a sosit. Am pus bazele. Mâine deschidem porțile”, a scris acesta într-o postare pe Facebook.

István Kátai a mai anunțat că formațiunea caută „trei membri fondatori” și un logo pentru partid.

„Așteptăm cu nerăbdare astfel de soluții vizuale proaspete, creative și moderne, care să reprezinte cu demnitate începutul unei noi comunități politice și să consolideze mesajul recognoscibil, credibil și comunitar al partidului”, a scris acesta.

Partidul nu este încă înregistrat oficial, iar procedura este în curs, a explicat István Kátai pentru Transtelex.

István Kátai a susținut că noul partid nu reprezintă o filială transilvăneană a formațiunii Tisza. Cu toate acestea, un cofondator al „Insulei Tisza” din Oradea a descris inițiativa drept „formarea unui partid maghiar în România pornită din proximitatea Tisza”.

Luni, Kátai a publicat și un program al noii formațiuni, în care critică politicile UDMR din ultimele două decenii, susținând că s-a conturat un sistem „construit prea des pe loialitate, relații de tip șef–subordonat (…) intimidare”.

Potrivit acestuia, programul va fi prezentat în mai multe etape și va include teme precum educația în limba maternă, consolidarea economică, autonomia funcțională, situația diasporei și lupta împotriva corupției.

Csoma Botond: „Sper că Tisza nu are nicio legătură cu această inițiativă”

Csoma Botond, purtătorul de cuvânt al UDMR, a precizat pentru Transtelex că, deocamdată, formațiunea nu va comenta în mod specific acest subiect și că singurul lucru observat până acum este că István Kátai recrutează membri.

„Având în vedere că István Kátai este fondatorul Insulei Tisza din Transilvania, nu pot decât să sper că Partidul Tisza din Ungaria nu are nicio legătură cu această inițiativă”, a declarat Csoma Botond.

Magyar a criticat UDMR imediat după alegeri

UDMR a intrat în vizorul lui Magyar imediat după ce acesta și partidul său, Tisza, au câștigat alegerile parlamentare din 12 aprilie din Ungaria, obținând o majoritate constituțională, care îi oferă instrumentele pentru a demonta sistemul construit de Fidesz, partidul lui Orbán.

Magyar a spus în prima conferință de presă organizată după alegeri că o parte mare dintre maghiarii din România au votat cu Fidesz pentru că „sunt induși în eroare”, afirmând că „aceeași propagandă funcționează și în România”. El a adăugat că îi va sprijini pe maghiarii care trăiesc în România „în orice mod posibil”.

Magyar a spus că Hunor „a avut și el un rol”, acuzând UDMR că „a participat la o campanie de dezinformare și inducere în eroare a maghiarilor din România”.

„Cred că nu a fost corect”, a afirmat acesta, adăugând însă că intenționează să discute direct cu liderul UDMR: „O să vorbesc cu Kelemen Hunor și o să îi spun că nu port ranchiună”.

Ulterior, viitorul premier al Ungariei Péter Magyar s-a întâlnit cu Kelemen Hunor la Budapesta.

Mesajul lui Magyar a fost unul împăciuitor, dar a făcut de asemenea referire la garanțiile lui Kelemen Hunor cum că UDMR nu se va mai implica în disputa politică de la Budapesta.

„Am convenit cu domnul președinte să lăsăm trecutul în urmă, iar guvernul Tisza și UDMR vor colabora pentru supraviețuirea și dezvoltarea comunității maghiare din Transilvania”, a scris Magyar pe Facebook.

„Am primit garanții din partea domnului președinte că, în viitor, UDMR se va abține de la a interveni în lupta politică a partidelor maghiare”, a continuat el.

„De asemenea, am convenit că trebuie investigate neregulile constatate în legătură cu votul prin corespondență în cadrul alegerilor parlamentare din 2026 și că, pentru viitor, trebuie revizuite regulile de vot, pentru a preveni eventualele fraude electorale”, a mai spus Magyar.

