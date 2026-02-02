Parteneriatul pentru Securitate și Apărare UE-India marchează distanțarea puterii asiatice de Rusia

Pe 27 ianuarie, după două decenii de negocieri intense, India a încheiat un important acord de liber schimb cu Uniunea Europeană, care va elimina tarifele vamale pentru aproape toate mărfurile comercializate.

În aceeași zi a fost semnat și Parteneriatul pentru Securitate și Apărare. Este un document care intensifica cooperarea în domeniile securității maritime, combaterii terorismului și apărării cibernetice.

Nevoile de apărare ale Indiei sunt acute, în special având în vedere relațiile conflictuale cu Pakistanul și China. În ultimii cinci ani, India a avut conflicte militare cu ambele state, iar relațiile rămân tensionate. În ciuda unei relații comerciale solide, deși extrem de asimetrice, cu Beijingul, cele două state sunt încă angrenate într-o rivalitate de lungă durată.

Pentru a face față acestor amenințări și a contracara o legătură strategică sino-pakistaneză în creștere, India are nevoie urgentă să-și consolideze capacitățile militare existente, potrivit Foreign Policy.

Cu toate acestea, în ciuda deceniilor de investiții în încercarea de a construi o bază industrială de apărare viabilă la nivel național, India nu a reușit să-și remedieze deficiențele prin eforturi proprii.

Timp de decenii, în special în timpul Războiului Rece, Uniunea Sovietică a furnizat cea mai mare parte a necesităților de apărare ale Indiei. Chiar și după dizolvarea Uniunii Sovietice, Rusia a rămas un important furnizor de arme. Până de curând, New Delhi nu a reușit să se elibereze de dependența față de Moscova. Chiar și la trei decenii după sfârșitul Războiului Rece, între 60 și 70 la sută din arsenalul său era de origine sovietică sau rusă.

Apropierea de Franța și Germania

În ultimul deceniu, India a început să-și diversifice sursele de aprovizionare, în parte din cauza refuzului Rusiei de a furniza sisteme de arme și piese de schimb la prețuri preferențiale, așa cum făcea Uniunea Sovietică. Mai recent, New Delhi a accelerat acest proces, deoarece propriile nevoi de apărare ale Rusiei în războiul din Ucraina au dus la neîndeplinirea contractelor de apărare existente.

În consecință, India s-a orientat din ce în ce mai mult către Statele Unite și diverse țări europene, în special Franța, pentru a-și satisface nevoile de apărare. Din 2008, India a acceptat să achiziționeze echipament militar în valoare de peste 20 de miliarde de dolari de la Statele Unite. De asemenea, a cumpărat 36 de avioane Dassault Rafale fabricate în Franța în 2016 și a semnat un acord în valoare de 7,4 miliarde de dolari pentru achiziționarea a încă 26.

Între timp, în ultimele luni, a încheiat cu succes negocierile cu Washingtonul pentru achiziționarea de vehicule de luptă, rachete antitanc și avioane de recunoaștere navală, deși acestea au fost suspendate din cauza tarifelor draconice de până la 50% aplicate de administrația Trump asupra anumitor bunuri.

În ansamblu, în ultimii cinci ani, livrările de echipamente de apărare din Rusia au scăzut la aproximativ 45% din importurile Indiei, în timp ce alți furnizori, inclusiv Statele Unite și Franța, reprezintă restul de 55%.

Având în vedere lipsa de fiabilitate a livrărilor de echipamente de apărare din Rusia și conflictul continuu cu Statele Unite pe probleme comerciale, este puțin probabil ca New Delhi să apeleze la Washington pentru achiziții majore de arme în viitorul previzibil.

În aceste circumstanțe, India nu are altă opțiune decât să apeleze la țările UE pentru a-și satisface nevoile urgente de securitate. Deoarece New Delhi are deja o relație de apărare funcțională cu Franța, este rezonabil să presupunem că va continua să o consolideze.

India este, de asemenea, pe punctul de a cumpăra o flotă de submarine din Germania pentru a-și consolida capacitățile navale. Acestea sunt vitale pentru securitatea sa maritimă, în contextul prezenței navale chineze în creștere în Oceanul Indian.

Desigur, acordul semnat cu UE se concentrează pe cooperarea în domeniul apărării atât în ceea ce privește amenințările tradiționale, cât și cele emergente, de la apărarea integrității teritoriale la pericolele cibernetice.

Acordul nu include niciun angajament imediat de achiziționare de echipamente militare, dar semnalează interesul și disponibilitatea regimului de la New Delhi de a colabora cu blocul pentru a-și garanta securitatea națională.

Acest acord cu UE este, de asemenea, în deplină concordanță cu preferința Indiei pentru crearea unei lumi multipolare. În opinia elitelor politice interne, o astfel de ordine internațională ar oferi Indiei o mai mare libertate de manevră în politica internațională.

Pe de altă parte, India a întreprins reforme profunde, legând achizițiile din domeniul apărării direct de producția internă. Astăzi, aproximativ 70 % din bugetul de capital al Indiei pentru apărare este rezervat producției locale.

Rezultatul este unul dintre cele mai mari ecosisteme de producție pentru apărare din afara Europei și Americii de Nord, care acoperă industria aerospațială, construcțiile navale, electronica, sistemele fără pilot, muniția și infrastructura de întreținere pe termen lung. Pentru planificatorii europeni care se străduiesc să crească producția, această capacitate este greu de ignorat.

Securitatea economică, o preocupare majoră

Mai mult de jumătate din fluxurile comerciale și energetice ale Europei trec prin Oceanul Indian. Cablurile digitale, rutele maritime și coridoarele energetice esențiale pentru economia europeană se află la mii de kilometri de coastele europene.

Ca urmare, misiunile navale ale UE, precum EUNAVFOR Atalanta și Aspides, au evoluat de la misiuni de combatere a pirateriei la instrumente de securitate economică. Coordonarea cu Marina indiană s-a extins prin exerciții, escală în porturi și conștientizarea domeniului maritim, potrivit Euractiv.com.

Propunerea de a poziționa un ofițer de legătură al UE la Centrul de fuziune a informațiilor din India – Regiunea Oceanului Indian reflectă această schimbare. Conștientizarea situației din Indo-Pacific nu mai este opțională pentru Europa.

