SUA îndiguiesc China – parteneriat major de cooperare militară cu Indonezia, care are poziționare strategică la Strâmtoarea Malacca, prin care trece 80% din petrolul Chinei

SUA au anunțat luni un parteneriat major cu Indonezia în domeniul apărării, vizând în special modernizarea militară, consolidarea capacităților și instruirea de personal, potrivit unui comunicat comun, citat de agențiile internaționale de presă.

Ministrul Apărării al Washintonului, Pete Hegseth, și-a găzduit omologul indonezian și a anunțat un „Parteneriat Major de Cooperare în Domeniul Apărării”. Parteneriatul vine într-o perioadă în care SUA joacă la nivel strategic pentru îndiguirea Chinei la nivelul resurselor vitale (controlul asupra petrolului venezuelean și iranian), la fel cum Beijingul are monopol asupra mineralelor rare pe care Occidentul pe folosește în industriile sale de top.

Una din aceste planuri ale competiției SUA-China este Strâmtoarea Ormuz, al doilea cel mai important punct de strangulare a economiei chineze, prin petrol, din lume. Primul este Strâmtoarea Malacca, pe unde trec 80% din importurile de petrol ale Chinei.

Ariile de acoperire ale parteneriatului includ exerciții militare comune și cooperare operațională

”Avansăm relația noastră la rangul de parteneriat major de cooperare în materie de apărare, ca recunoaștere a solidității și a potențialului legăturilor noastre bilaterale în acest domeniu”, a declarat secretarul american al apărării, Pete Hegseth, într-un comunicat publicat pe platforma X.

Anunțul reflectă ”rolul important al Indoneziei în promovarea stabilității regionale și evidențiază forța și potențialul relației bilaterale de apărare”.

Acordul este conceput ca un cadru orientativ pentru dezvoltarea cooperării bilaterale în domeniul apărării. Prin acest anunț, ambele națiuni își reafirmă angajamentul comun pentru menținerea păcii și stabilității în regiunea Indo-Pacifică, se arată în declarația comună.

Parteneriatul se bazează pe trei piloni fundamentali, implementați pe baza respectului reciproc și a suveranității naționale:

1. Modernizarea militară și dezvoltarea capacităților;

2. Instruire și educație militară profesională;

3. Exerciții și cooperare operațională.

SUA vor acces la spațiul aerian indonezian – Jakarta spune că solicitarea face obiectul unei „analize atente”

În cadrul parteneriatului, Statele Unite și Indonezia vor explora inițiative comune de ultimă generație, inclusiv dezvoltarea de capabilități avansate în domenii maritime, subacvatice și sisteme autonome, precum și cooperarea în materie de mentenanță, reparații și suport general pentru creșterea nivelului de pregătire operațională.

”Ca simbol al acestui parteneriat consolidat și reflectând încrederea profundă dintre cele două națiuni, liderii s-au angajat să extindă instruirea comună a forțelor speciale. Aceste acțiuni vor consolida securitatea reciprocă și vor crea legături mai reziliente între membrii forțelor armate americane și indoneziene, inclusiv prin extinderea oportunităților de educație militară profesională și prin dezvoltarea unor noi legături instituționale în domeniul apărării.

Acest parteneriat reflectă evoluția continuă a relațiilor bilaterale de apărare SUA–Indonezia, construite pe decenii de cooperare. Ambele țări se recunosc reciproc ca parteneri importanți și își reafirmă angajamentul pentru cooperare bazată pe respect reciproc, suveranitate și interese comune în menținerea păcii și stabilității regionale”, se mai arată în declarația comună SUA-Indonezia.

În același timp, Jakarta a indicat că o propunere americană destinată să permită accesul avioanelor SUA în spațiul aerian indonezian face obiectul unei „analize atente”, care necesită discuții suplimentare și respectarea procedurilor naționale, în contextul unor posibile fricțiuni cu China și tensiuni în Marea Chinei de Sud.

