O nouă țară care iese din sfera de influență a Rusiei: Armenia a semnat un acord de parteneriat strategic cu SUA – Moscova amenință cu întreruperea furnizării de petrol și gaze

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, și ministrul armean de externe, Ararat Mirzoian, au semnat marți, la Erevan, un acord de parteneriat strategic, cu doar câteva zile înaintea alegerilor parlamentare din această fostă republică sovietică.

Kremlinul a reacționat imediat și a avertizat că Armenia ar putea pierde prețul preferențial la gazul rusesc dacă se îndepărtează de Moscova, potrivit Reuters și News.ro.

De asemenea, cei doi au semnat un acord-cadru privind mineralele critice și un alt acord privind cooperarea în legătură cu un coridor de tranzit propus, de 43 km, care ar traversa sudul Armeniei și ar oferi Azerbaidjanului o rută directă către enclava sa, Nahicevan, iar de acolo către Turcia, cel mai apropiat aliat al Baku-ului. În același timp, Armenia continuă pașii de integrare cu UE cu o rută directă de tranzit.

Rubio: “Acest acord marchează cel mai mare pas înainte de până acum în promovarea păcii în regiune și creșterea prosperității în Armenia“

Sosind din India, unde a participat la o reuniune a Quad, o alianță formată din Statele Unite, India, Australia și Japonia, Marco Rubio s-a oprit pe Aeroportul Internațional Zvartnoț din Erevan pentru o scurtă escală. Acordurile SUA cu Armenia vin cu câteva zile înaintea alegerilor din 7 iunie, în care partidul Contract Civil al prim-ministrului Nikol Pașinian, care urmărește relații mai strânse cu Occidentul, se confruntă cu o serie de partide de opoziție, multe dintre ele pro-ruse.

Națiunea din Caucaz, un aliat istoric al Rusiei, dorește să își consolideze legăturile cu Occidentul, context în care administrația președintelui Donald Trump lucrează la un proiect de coridor rutier și feroviar care îi poartă numele – Ruta Trump pentru Pace și Prosperitate Internațională – care trece prin Armenia și leagă Azerbaidjanul de enclava sa Nahicevan, ceea ce ar integra regiunea într-o nouă rută comercială est-vest.

“Acest acord marchează cel mai mare pas înainte de până acum în transformarea acestei rute istorice în realitate, în promovarea păcii și creșterea prosperității în Armenia și, sincer, în întreaga regiune“, a afirmat Rubio pe aeroportul din Erevan, fără a dezvălui detaliile exacte ale angajamentelor asumate de cele două părți.

Înaintea scurtei vizite a lui Rubio, Kremlinul a avertizat luni că Armenia ar putea pierde prețul „foarte atractiv” pe care îl plătește pentru gazul rusesc dacă ar renunța la integrarea cu Rusia.

Moscova amenință Armenia cu sancțiuni

Rusia a avertizat Armenia că ar putea suspenda sau denunța unilateral acordul privind furnizarea de gaze naturale, produse petroliere și diamante brute către republica din Caucaz, dacă țara continuă procesul de aderare la Uniunea Europeană și apropierea de SUA.

Ministrul rus al energiei, Serghei Țivilev, a afirmat acest lucru într-o scrisoare trimisă pe 25 mai Ministerului Administrației Teritoriale și Infrastructurilor din Armenia, relatează ziarul rus Kommersant, după ce a studiat o copie a scrisorii.

Rusia și Armenia au semnat un acord în 2013. Ca parte a acordului, Rusia a desființat pe termen nelimitat taxele de export pentru furnizarea de produse petroliere, gaze și diamante către Armenia.

Dacă acordul este încălcat, Armenia va trebui să plătească despăgubiri Rusiei sau sumele neplătite vor recunoaște această datorie ca o datorie de stat față de Federația Rusă.

Dacă acordul va fi reziliat, Armenia s-ar putea afla într-o situație dificilă din cauza faptului că va fi dificil pentru țară să înlocuiască aprovizionarea Rusiei, spun analiștii. Armenia primește de la Rusia 85% din tot gazul aprovizionat, cel puțin 62% din produsele petroliere, precum și 50% din toate diamantele importate.

În ultimii ani, Armenia a venit tot mai aproape de Uniunea Europeană. Astfel, Armenia se așteaptă ca un regim fără viză cu UE să fie introdus în termen de doi ani. Armenia a decis să coopereze mai mult cu Uniunea Europeană și Statele Unite după ce Rusia a refuzat efectiv să sprijine Erevanul în conflictul cu Baku. În 2025, Parlamentul armean a adoptat o lege privind demararea negocierilor pentru aderarea țării la UE.

Regimul de la Moscova și-a intensificat presiunile asupra Armeniei în contextul campaniei electorale din țara din Caucaz, care va organiza alegeri parlamentare pe 7 iunie. Aceste alegeri sunt considerate cruciale de Rusia, care se teme că își va pierde și mai mult influența într-o regiune pe care și-o arogă drept un „spațiu propriu”.

