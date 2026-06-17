Parteneriat strategic Renault–Thales pentru drone militare destinate exportului

Grupul francez Renault va produce drone militare împreună cu compania de tehnologie de apărare Thales, au anunțat marți cele două companii, potrivit Reuters.

Renault va fabrica munițiile loitering Toutatis, operate de la distanță, dezvoltate de Thales, într-una dintre uzinele sale, cu o producție de 1.000 de unități pe lună care ar putea începe chiar de anul viitor, vizând în principal piețele externe.

Acordul, anunțat la salonul de apărare Eurosatory de lângă Paris, este a doua colaborare în domeniul apărării între cele două grupuri, care lucrează deja împreună și la un vehicul militar.

Companiile au declarat că acest parteneriat va crește semnificativ capacitatea industrială a Franței într-un domeniu strategic. Munițiile loitering — drone care survolează o zonă-țintă înainte de a lovi — au jucat un rol central în războiul din Ucraina.

„Am pornit de la nevoia militară”, a declarat CEO-ul Thales, Patrice Caine. „Am analizat îndeaproape ce se întâmplă în mai multe teatre de operațiuni, în special în Est, dar nu exclusiv.”

Invazia Rusiei în Ucraina și schimbarea politicii externe a SUA sub președintele Donald Trump au determinat țările europene să își majoreze cheltuielile de apărare, ceea ce a dus la utilizarea capacităților nefolosite din sectorul auto pentru a crește producția.

Extinderea producției de drone

Renault a anunțat în februarie că i s-a solicitat de către Ministerul Forțelor Armate din Franța să contribuie la consolidarea sectorului de apărare al țării.

Expertiza industrială a Renault va permite creșterea mai rapidă a producției de drone și la costuri mai reduse, a afirmat CEO-ul François Provost.

Thales produce în prezent aproximativ 100 de unități pe an din drona Toutatis. Parteneriatul cu Renault va crește producția prin trecerea de la imprimarea 3D la turnarea prin injecție a plasticului la scară mare, designul dronei fiind adaptat pentru volume mai mari de producție. Reducerea cu 40% a numărului de componente și elemente de fixare va contribui, de asemenea, la scăderea costurilor, a precizat Provost.

Întrebat despre costul noii muniții comparativ cu alte produse de pe piață, precum Damocles de la KNDS și Delair sau Akeron RCX 50 de la MBDA, Caine a spus că este „extrem de competitiv”.

În prezent, nu există planuri ferme pentru ca Franța să achiziționeze volume semnificative din aceste drone, companiile menționând că cererea este mai ridicată pe alte piețe.

Proiectul de dronă cu rază scurtă de acțiune se adaugă programului Chorus al Renault, derulat împreună cu producătorul de drone Turgis Gaillard, pentru dezvoltarea unui model cu rază lungă. Un prim demonstrator este așteptat până la finalul acestui an, urmat de o producție lunară de 600 de drone la uzina Renault din Le Mans.

Renault a subliniat că producția de automobile rămâne activitatea sa principală, însă compania colaborează și cu grupul belgian John Cockerill la dezvoltarea unei drone terestre. John Cockerill Defense a achiziționat în 2024 producătorul francez de vehicule militare Arquus de la compania suedeză Volvo.

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