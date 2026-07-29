Parteneriat romano-ucrainean pentru fabricarea de drone militare la Cluj-Napoca. Capacitatea inițială, estimată la 1.000 de unități pe lună

Compania românească de tehnologie OVES Enterprise și producătorul ucrainean de drone EDRONE au încheiat un parteneriat pentru fabricarea de drone militare în România, urmând să deschidă o unitate de producție la Cluj-Napoca, au anunțat marți reprezentanții celor două companii.

În prima etapă, la Cluj-Napoca vor fi produse trei tipuri de drone militare – FPV, de interceptare și de recunoaștere –, modele care au fost deja validate în condiții reale de luptă. Primele unități fabricate în România urmează să fie prezentate public în luna septembrie și să intre ulterior în etapa de testare și demonstrații.

Dronele vor integra tehnologia Nemesis AI, dezvoltată de OVES Enterprise, care include funcții de identificare, clasificare, urmărire și fixare a țintelor, ghidaj terminal și analiză situațională. Potrivit companiei, utilizarea inteligenței artificiale urmărește reducerea timpului de reacție și creșterea preciziei sistemelor.

Unitatea din Cluj-Napoca va acoperi întregul flux de fabricație, de la integrarea componentelor și instalarea sistemelor dezvoltate de OVES Enterprise până la configurare, testare și pregătirea dronelor pentru misiuni. Produsele vor fi livrate complet echipate și pregătite pentru utilizare operațională.

Capacitatea inițială de producție este estimată la aproximativ 1.000 de drone pe lună, iar echipa va fi formată, în prima etapă, din circa 30 de persoane. Personalul local va fi instruit pentru procesele și modelele introduse în producție.

„Europa are nevoie de capacități proprii de producție, iar România trebuie să își construiască un rol industrial real în acest ecosistem, nu să rămână exclusiv o piață de desfacere. Parteneriatul cu EDRONE aduce în România experiență acumulată direct pe front, procese de producție validate și capacitatea de a scala rapid fabricarea unor sisteme deja testate în condiții reale”, a declarat Mihai Filip, CEO al OVES Enterprise (foto dreapta).

Potrivit acestuia, EDRONE va asigura transferul proceselor și al know-how-ului de fabricație, în timp ce OVES Enterprise va coordona componenta locală, integrarea tehnologică și adaptarea sistemelor la cerințele beneficiarilor.

Reprezentanții companiilor susțin că infrastructura necesară pentru începerea activității este deja disponibilă, ceea ce ar permite demararea producției fără o investiție inițială majoră. Pe măsură ce vor fi confirmate comenzile și programele de achiziție, partenerii iau în calcul extinderea capacității și realizarea unor investiții suplimentare în România.

Pe termen mediu, OVES Enterprise și EDRONE estimează că ar putea dezvolta o capacitate de producție de 10.000-15.000 de drone pe lună, în funcție de volumul comenzilor și de necesarul programelor de apărare.

Portofoliul fabricat la Cluj-Napoca ar putea fi extins ulterior până la 27 de modele, în funcție de cererea pieței și de evoluția programelor de apărare din România și din alte state europene.

„Colaborarea cu OVES Enterprise ne permite să transferăm în România un model de producție construit și validat în Ucraina și să îl combinăm cu tehnologiile dezvoltate de compania românească. România poate deveni astfel un punct important de producție pentru piața europeană și pentru Ucraina”, a declarat Viktor Yevpak, fondator și CEO al EDRONE (foto stânga).

Cele două companii afirmă că producția locală ar putea contribui la consolidarea bazei industriale de apărare din România și din Europa, prin dezvoltarea unor capacități de fabricare, integrare și testare a sistemelor autonome în Uniunea Europeană.

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