Parteneriat Ford – Renault Group pentru dezvoltarea a două vehicule electrice

Renault Group şi Ford au semnat un acord de parteneriat pentru dezvoltarea a două vehicule electrice Ford pe platforma Ampere a Renault Group. Cei doi constuctori auto vor analiza, de asemenea, oportunitatea de a colabora în domeniul vehiculelor utilitare în Europa, pentru a dezvolta şi produce împreună anumite modele sub mărcile Renault şi Ford.

Primul dintre cele două vehicule este aşteptat în reţeaua de distribuţie la începutul anului 2028.

:Renault Group şi Ford au anunţat astăzi un parteneriat strategic de referinţă, care vizează extinderea gamei de vehicule electrice Ford dedicate clienţilor europeni, consolidând semnificativ competitivitatea celor două companii într-un peisaj auto european aflat într-o transformare accelerată. Un element central al acestei colaborări este acordul pentru dezvoltarea a două modele electrice distincte sub marca Ford. Noile vehicule, bazate pe platforma Ampere, vor beneficia de punctele forte şi de competitivitatea Renault Group în domeniul mobilităţii electrice. Acestea vor fi produse de Renault Group în nordul Franţei, ilustrând competenţele şi expertiza industrială de vârf ale hub-ului ElectriCity din cadrul Ampere”, anunţă companiile.

Cele două modele sunt concepute de Ford şi dezvoltate în colaborare cu Renault Group şi marchează prima etapă a unei noi ofensive de produs Ford în Europa.

Cooperare și pe segmentul vehiculelor utilitare ușoare

Pe lângă colaborarea în domeniul vehiculelor electrice, Renault Group şi Ford au semnat şi o scrisoare de intenţie (LOI) privind cooperarea în segmentul vehiculelor utilitare uşoare (VUL) în Europa. În acest context, partenerii vor explora posibilitatea de a dezvolta şi fabrica împreună anumite modele VUL sub mărcile Renault şi Ford.

„Renault Group este mândru să anunţe o nouă cooperare strategică cu Ford, un constructor auto emblematic. Acest parteneriat demonstrează forţa know-how-ului nostru în materie de colaborări şi competitivitatea noastră în Europa. Pe termen lung, combinarea forţelor cu Ford ne va face mai inovatori şi mai agili pe o piaţă auto europeană în continuă schimbare”, spune François Provost, CEO Renault Group.

Cele două companii vor beneficia de capacităţile dovedite şi de competitivitatea platformei Ampere a Renault Group, de ecosistemul său de producţie dedicat vehiculelor electrice şi de unităţile industriale din nordul Franţei (ElectriCity) pentru fabricarea celor două noi modele electrice Ford.

„Acest parteneriat strategic cu Renault Group reprezintă un pas important pentru Ford şi susţine strategia noastră de a construi o activitate eficientă şi adaptată provocărilor viitorului în Europa. Vom combina capacitatea industrială şi atuurile Renault Group în domeniul vehiculelor electrice cu designul emblematic şi performanţele specifice Ford pentru a crea vehicule atractive, performante şi care întruchipează spiritul Ford”, a declarat Jim Farley, CEO Ford Motor Company.

Renault Group şi Ford îşi propun să răspundă provocărilor actuale ale industriei şi să deservească mai bine clienţii atât pe segmentul vehiculelor de pasageri, cât şi pe cel al vehiculelor utilitare.

Renault Group este prezent în 114 ţări şi are peste 98.000 de salariaţi. Grupul a vândut 2,265 milioane de vehicule în 2024. Renault Group vrea să ajungă la emisii zero de CO 2 în Europa în 2040.

Ford Motor Company (NYSE: F) este o companie globală cu sediul în Dearborn, Michigan. Compania este structurată în jurul a trei divizii centrate pe client: Ford Blue, care dezvoltă vehicule cu motorizări pe benzină şi hibride; Ford Model e, dedicată dezvoltării de vehicule electrice şi software integrat pentru experienţe digitale excepţionale; Ford Pro, care sprijină clienţii profesionişti să îşi transforme şi dezvolte afacerile prin vehicule şi servicii adaptate nevoilor lor. Compania are aproximativ 171.000 de angajaţi la nivel global.

