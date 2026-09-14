Parteneriat între Unifarm și Colegiul Medicilor pentru alerta prin e-mail a riscului discontinuității medicamentelor

Medicii vor putea semnala orice risc de întrerupere a continuităţii administrării medicamentelor, în urma semnării unui acord de colaborare între Colegiul Medicilor din România şi Compania Naţională UNIFARM SA, acord ce stabilește un mecanism de comunicare a apariției unor probleme.

Sistemul de alertare, indirect și rudimentar – se face prin intermediul e-mailului

Medicul semnalează către Colegiul Medicilor din România situaţia în care un pacient are nevoie justificată medical de un medicament indisponibil în România.

CMR trimite ulterior solicitările către UNIFARM.

Compania de stat va putea iniţia demersurile necesare pentru identificarea acestuia şi furnizarea sa, cu respectarea procedurilor legale, inclusiv prin mecanismul Autorizaţiilor pentru Nevoi Speciale.

Președinta CMR, Cătălina Poiană, a explicat cum va funcționa sistemul:

„Ştirile din ultimele zile, din ultimele luni au semnalat constant lipsa unor medicamente. Lipsa unui medicament este o problemă reală, pentru că orice pacient are dreptul de a avea acces la terapie şi la continuitatea tratamentului şi discontinuităţile în administrarea tratamentului pot uneori să aibă repercusiuni grave în ceea ce priveşte evoluţia şi starea de sănătate a unui pacient. (…) Medicii vor putea accesa o adresă de email – nevoiemedicament@cmr.ro – şi pot semnala pe această adresă de email lipsa unui medicament. Colegiul Medicilor cu celeritate transmite toate aceste solicitări sau nevoi pe care le exprimă diverşi medici sau greutăţi pe care le întâmpină în asigurarea continuităţii tratamentului pacienţilor lor şi transmit aceste informaţii rapid către UNIFARM”.

Directorul UNIFARM, Adrian Marius Dobre, a afirmat că de fapt luni se definitivează un sistem:

„Ce se întâmplă după ce primim sesizările din partea medicilor? În primul rând vom verifica dacă medicamentul este într-adevăr în stocuri din România sau nu este, dacă spitalul respectiv are stocul de medicament sau nu are, dacă este o simplă problemă de aprovizionare, o sincopă de aprovizionare internă a spitalului sau dacă medicamentul lipseşte cu adevărat. Dacă medicamentul lipseşte cu adevărat, atunci vom aduna aceste sesizări ale medicilor, vom informa Agenţia Naţională a Medicamentului şi Ministerul Sănătăţii şi vom merge pe procedurile legale pe care le avem la dispoziţie pentru acoperirea lipsei de medicament, care sunt multiple: autorizaţie de nevoi speciale per pacient, autorizaţii de sănătate publică şi chiar autorizaţie de până pe piaţă”.

România trebuia să aibă de câțiva ani o platformă de alertare a discontinuității medicamentelor

În România se vorbește de aproximativ un deceniu despre o platformă digitală de alertare privind riscul unei crize de medicamente sau doar a diminuării disponibilității unor tratamente, dar proiectul nu a înaintat.

„Este inadmisibil ca România să nu aibă încă un sistem digital care să ne permită să urmărim trasabilitatea medicamentului și să știm, în timp real, când un stoc ajunge la un nivel critic. Nu putem să așteptăm ca un medicament să lipsească de pe piață și abia apoi să căutăm soluții. Trebuie să vedem din timp unde apar problemele și să intervenim înainte ca pacientul să fie afectat. Auditul vizează atât structurile din cadrul Ministerului Sănătății, spitale, cât și Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România. Eu cred că este necesar, de asemenea, un audit asupra modului în care este derulat Programul Național de Oncologie”, a declarat Cseke Attila, în luna august, când a solicitat Agenției Naționale a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România propuneri concrete pentru îmbunătățirea soluțiilor informatice, astfel încât să existe un sistem de alertare care să semnaleze din timp situațiile în care stocurile unui medicament ajung la un nivel critic.

„Este nevoie de un sistem care să ne alerteze înainte să avem o criză, nu după ce aceasta apare. Avem nevoie de date clare și în timp real, nu de estimări și informații care ajung cu întârziere. Pacientul trebuie să fie primul nostru reper atunci când vorbim despre disponibilitatea medicamentelor”, a declarat Cseke Attila.

„Dacă un medicament este deja la un nivel foarte scăzut în stoc, nu putem trata această situație ca și cum nu ar exista un risc pentru pacienți. Pragul actual îl vom modifica. Regulile trebuie să ne permită să intervenim mai devreme și să protejăm accesul pacienților la tratament”, a precizat ministrul interimar al Sănătății.

„Nu vreau să aflăm după ce un medicament a dispărut de pe piață că există o problemă. Vreau să știm din timp ce se întâmplă cu stocurile, să avem alerte și să putem interveni rapid. Asta înseamnă un sistem care funcționează pentru pacient”, a declarat Cseke Attila.

La nivel UE, în noiembrie 2024, a fost lansată Platforma Europeană de Monitorizare a Deficitelor de Medicamente (ESMP), care are scopul de a centraliza şi automatiza colectarea datelor privind disponibilitatea medicamentelor.

Din februarie 2025, raportarea a devenit obligatorie.

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